https://cz.sputniknews.com/20211018/byvaly-ministr-zahranici-usa-powell-zemrel-ve-veku-84-let-na-komplikace-zpusobene-koronavirem-16211474.html

Bývalý ministr zahraničí USA Powell zemřel ve věku 84 let na komplikace způsobené koronavirem

Bývalý ministr zahraničí USA Powell zemřel ve věku 84 let na komplikace způsobené koronavirem

Bývalý americký ministr zahraničí Colin Powell zemřel ve věku 84 let na komplikace způsobené koronavirem. Píše se o tom na jeho profilu na Facebooku. 18.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-18T14:13+0200

2021-10-18T14:13+0200

2021-10-18T14:26+0200

svět

usa

zahraničí

nemoc

úmrtí

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/16211557_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8aca66076c9731d5757d0e87e0667be2.jpg

„Generál Colin Powell... zemřel dnes ráno na komplikace spojené s covidem-19,“ uvádí se v prohlášení na sociální síti. Tuto informaci potvrdila i CNN.V příspěvku se píše, že byl plně očkován. „Ztratili jsme pozoruhodného a milujícího manžela, otce, dědečka a skvělého Američana," dodává se.Colin PowellColin Luther Powell byl americký politik a penzionovaný generál, 65. ministr zahraničních věcí Spojených států amerických. Jako generál americké armády vykonával v době vlády Ronalda Reagana v letech 1987–1989 funkci poradce pro národní bezpečnost. Ve funkci ministra zahraničních věcí byl od 20. ledna 2001 do 23. ledna 2005 v kabinetu prezidenta George W. Bushe.Prezident Bush jej do funkce navrhl 16. prosince 2000 a poté, co jej Kongres Spojených států amerických jednomyslně schválil, stal se Powell historicky nejvýše postaveným Afroameričanem v americké vládě.Ve funkci ministra zahraničí byl v době, kdy prezident George W. Bush v reakci na teroristické útoky 11. září 2001 zahájil dvě války. Colin Powell se významně podílel na událostech, které vedly ke vstupu USA do Iráku v roce 2003. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN 5. února Powell uvedl, že obdržel informace z první ruky o údajném vlastnictví technologie biologických zbraní iráckým vůdcem Saddámem Husajnem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký A nebyla to náhodou otrava pracím práškem, coby chemickou zbraní Saddáma Husaina? 6

ignác Co k tomu říci? Čiň Dáblovi dobře, peklem se ti odmění? Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá? Collateral damage? Covid je produkt made in US. army. V každé válce umírají i vlastní v přátelské palbě. Akorát mám pocit, že útok byl směřován v prvé řadě na Čínu a zatím větší ztráty si nesou USA. 5

17

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, zahraničí, nemoc, úmrtí, koronavirus