https://cz.sputniknews.com/20211018/byvaly-sef-pentagonu-promluvil-o-chybach-ve-skoleni-afghanske-armady-16209719.html

Bývalý šéf Pentagonu promluvil o chybách ve školení afghánské armády

Bývalý šéf Pentagonu promluvil o chybách ve školení afghánské armády

USA udělaly kritické chyby ve školení afghánské armády, které přispěly k jejímu rozpadu, míní bývalý šéf Pentagonu Robert Gates. 18.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-18T22:18+0200

2021-10-18T22:18+0200

2021-10-18T22:18+0200

svět

usa

afghánistán

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/177/61/1776174_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_6717c5d846f6380858ce2151afec2cf6.jpg

„Nesu za to jistou odpovědnost. Začalo to ještě před mým příchodem tam. Myslím ale, že jsme založili afghánskou armádu podle vlastního vzoru a podoby. Potřebovala ale složitější logistiku, obsah a podporu než třeba Tálibán (teroristické hnutí zakázané v Rusku),“ prohlásil Gates v rozhovoru pro pořad 60 Minutes v televizi CBS.Bývalý šéf Pentagonu prohlásil, že místo založení „lehké, pohotové armády, která by se sama sebe zabezpečovala“, jak to má Tálibán, založily USA v Afghánistánu „ozbrojené síly s těžkým materiálním a technickým zabezpečením“. Podle jeho slov měli Američané učit afghánské vojáky číst, aby mohli používat složitá zařízení.Předtím se Gates přiznal, že se mu udělalo špatně, když sledoval v televizi chaotické stažení amerických vojsk z Afghánistánu.Na začátku srpna zaktivizoval Tálibán útok na afghánskou vládní armádu. 15. srpna vstoupil do Kábulu a příští den učinil prohlášení, že válka skončila.Dva poslední srpnové týdny z kábulského letiště chráněného americkými vojáky probíhala masová evakuace občanů západních států a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, což znamenalo konec téměř dvacetileté přítomnosti USA v Afghánistánu. Na začátku září bylo zveřejněno složení prozatímní vlády Afghánistánu v čele s Mohammadem Hasanem Achundem, který byl ministrem zahraničí v první vládě a proti kterému platí sankce OSN z roku 2001.Dříve byla zveřejněna zpráva, že administrativa USA byla podrobena nelítostné kritice ze strany jak politických oponentů, tak spojenců, za četné chyby v poslední etapě dvacetileté afghánské kampaně, nejdelší americké války.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211017/eu-zaznamenala-narust-poctu-zadosti-o-azyl-16203290.html

Vladimír Štumpa Afghánská armáda většinou chtěla proti Tálibánu bojovat, ale bývalý prezident Ašraf Ghaní vydal rozkaz s Tálibánem nebojovat a emigroval. To se pak samozřejmě nebojuje. Afghánskému lidu se nedávno omluvil .

1

usa

afghánistán

pentagon

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghánistán, pentagon