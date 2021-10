https://cz.sputniknews.com/20211018/cesko-cekaji-teplotni-rekordy-pote-ale-prijde-rychle-ochlazeni-16208010.html

Česko čekají teplotní rekordy, poté ale přijde rychlé ochlazení

Česko čekají teplotní rekordy, poté ale přijde rychlé ochlazení

Českou republiku tento týden čekají velké teplotní skoky. Podle meteoroložky Dagmar Honsové bude ve středu kulminovat teplé jihozápadní proudění a teploty se... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Od čtvrtka však bude přes Česko přecházet studená fronta a do Česka pronikne studený vzduch od severozápadu.Počasí příští týdenV pondělí meteorologové očekávají oblačno. Nejvíce oblačnosti bude po ránu a dopoledne, následně bude docházet k ubývání oblačnosti. Teploty budou na 12 až 16 stupních.V úterý se očekává polojasno, během dne bude přibývat oblačnost, na západě se mohou objevit přeháňky nebo slabý déšť. Odpolední teploty budou v rozmezí 13 až 17 stupni.Ve středu bude nejtepleji, bude oblačno až polojasno. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia.Ve čtvrtek bude na většině území déšť nebo přeháňky, ráno bude 13 až 9 stupňů. Odpolední teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů, pocitovou teplotu však bude snižovat vítr s nárazy o rychlosti na horách 70 až 90 kilometrů.V pátek se na horách očekává sněžení, odpolední teploty budou jen 9 až 13 stupňů. V sobotu teploty klesnou na 7 až 11 stupňů a v neděli na 8 až 12 stupňů. O víkendu se očekává oblačno až polojasno.Evropa začala spotřebovávat plyn z podzemních plynojemůEvropa začala spotřebovávat plyn z podzemních plynojemů. Vyplývá to z informace Gas Infrastructure Europe.Podotýká se, že podle výsledků plynového dne 13. října odběr plynu poprvé převýšil načerpání, a to značně, o 70 procent.13. října začaly odebírat plyn z plynojemů Německo, Francie, Rakousko a Česko. Maďarsko spotřebovává své zásoby od začátku října, Nizozemsko – od 5. října, Polsko – od 10., a Slovensko – od 11. října.Upřesňuje se, že v závislosti na povětrnostních podmínkách může později v jednotlivých zemích čerpání pokračovat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

