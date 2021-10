https://cz.sputniknews.com/20211018/cinska-hrozba-se-neda-posuzovat-bez-ohledu-na-ruskou-prohlasil-stoltenberg-16208547.html

Čínská hrozba se nedá posuzovat bez ohledu na ruskou, prohlásil Stoltenberg

Čínská hrozba se nedá posuzovat bez ohledu na ruskou, prohlásil Stoltenberg

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že aliance nemá zvažovat hrozbu ze strany Číny bez zvažování hrozby ze strany Ruska, původního... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Poznamenal, že Čína ohrožuje evropskou bezpečnost svými kybernetickými kapacitami, novými technologiemi a raketami dlouhého doletu.Podle generálního tajemníka budou otázky ochrany zemí NATO před těmito hrozbami „podrobně“ zapsány do nové doktríny politiky aliance v nejbližším desetiletí.Nová strategická koncepce má být přijata na summitu NATO v létě 2022. List píše, že se v aktuální verzi doktríny přijaté v roce 2010 nemluví o Číně jako o hrozbě.Stoltenberg prohlásil, že Čína a Rusko nemají být posuzovány jako rozdílné hrozby.„Jde především o to, že Čína a Rusko těsně spolupracují. Za druhé, když zvyšujeme výdaje na technologie… máme na mysli obě tyto země,“ řekl.V článku se uvádí, že „každý náznak“ na změnu plánu zadržování Ruska vyvolá nevyhnutelně protesty ze strany východoevropských spojenců NATO.Nová strategická koncepce Severoatlantické aliance NATO 2030 má být přijata na řádném summitu paktu, který se má konat v roce 2022 ve Španělsku. O nutnosti schválení nové koncepce, která má nahradit zastaralou strategii aliance z roku 2010 a která nebrala do úvahy „nové hrozby“ (ze strany Ruska, Číny, terorismus, hybridní a kybernetické hrozby), a rovněž o naplánování činnosti na nejbližší desetiletí se mluvilo na letošním červnovém summitu NATO v Bruselu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Ten zločinec má "pronikavou" inteligenci.... Co ještě odhalí ?

josefnovak_36 Netušil jsem že jsou ušáci takoví sráči. Asi zjistili že jim v technologiích ujel vlak a že na RF a Čínu prostě nemají. Nebo lžou aby mohli ještě víc zbrojit. Klasika.

