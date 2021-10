https://cz.sputniknews.com/20211018/covid-na-podzim-sili-imunita-cechu-slabne-planuji-se-razie-a-vyssi-pokuty-za-poruseni-pravidel--16213336.html

Covid na podzim sílí, imunita Čechů slábne. Plánují se razie a vyšší pokuty za porušení pravidel

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová upozornila na nedostatečné využívání pokut za nedodržování protiepidemických opatření. Takže zemi čekají přísnější kontroly. 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Hygienické razie mají údajně pokrýt území celé republiky.Svrčinová si myslí, že některé hygienické stanice své kompetence využívají omezeně, nejsou zvyklé udělovat vyšší pokuty.Pokud jde o výši pokuty za nenošení roušek v místech, kde je to povinné, částka může dosahovat až deseti tisíc korun.Nicméně hlavní hygienička zastává názor, že postihy za porušování opatření nejsou dostatečně vysoké a adekvátní situaci v České republice.Zpřísnění kontrol je spojeno i s tím, že koronavirová epidemie na podzim sílí. Chladnější počasí podporuje šíření nachlazení a infekcí a také nutí lidi být ve vyhřívaných uzavřených prostorách.Kromě toho odborníci příčinu šíření nemoci vidí v neukázněnosti lidí ohledně dodržování hygienických nařízení.Situace se komplikuje tím, že přibývají respirační onemocnění a chřipky, na co svého času odborníci upozorňovali.Kvůli špatnému vývoji některé nemocnice již zakazují návštěvy. Jedná se například o zdravotnické zařízení v Hranicích, kde zákaz návštěv platí až do odvolání.Stejný postup učinila brněnská vojenská nemocnice, jejímž odborníkům neunikl brzký nástup respiračních onemocnění.„Určitě se zvyšuje počet respiračních onemocnění u našich pacientů, především to bylo u dětí a teď to narůstá i u dospělých,“ poznamenal praktický lékař Lubomír Nečas.Vzhledem k alarmujícím trendům spojeným s vysokou nemocností zdravotníci doporučují očkování proti chřipce.Otázkou zůstává, jestli jejich radu Češi vyslyší. Proočkovanost obyvatelstva republiky se pohybuje jen kolem šesti procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Když si člověk zanalyzuje třeba čísla z Litvy, tak si říká, jak se s tím p. Válek popere v zimě u nás. Myslím, že ani on jako spousta jiných to nečeká.

ignác Národ brzy zaplatí za to, že vše hází na Babíše Kristuse. Zrovna tak jak to dělá národ, to bude dělat i nová vláda. Akorát že ani jedni si neuvědomují, že za svůj alibismus nebude platit Babiš ale právě všichni alibisti.

2021

Zprávy

cs_CZ

