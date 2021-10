https://cz.sputniknews.com/20211018/dalsi-zdrazeni-na-obzoru-cena-elektriny-se-zvysi-o-tretinu-plynu-o-polovinu-tvrdi-sef-cez-benes-16208230.html

Další zdražení na obzoru. Cena elektřiny se zvýší o třetinu, plynu o polovinu, tvrdí šéf ČEZ Beneš

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš pro Hospodářské noviny uvedl, že společnost ČEZ zdraží od ledna elektřinu i plyn. Cena elektřiny vzroste asi o třetinu...

Beneš uvedl, že změny budou oznámeny 1. listopadu s platností od prvního ledna. Dodal, že to vše souvisí s regulovanou složkou, kterou také teprve zveřejní Energetický regulační úřad, dodal.Zmínil, že velkoobchodní cena v letošním roce vzrostla v celé Evropě na rekordní úroveň. Důvodů je podle něj několik: Beneš okomentoval také ceny plynu, nárůst bude podle něj ještě vyšší než u elektřiny. „Nejsme hlavní dodavatel, na to jsou tady jiní hráči, ale můj odhad je zdražení konečné faktury o polovinu až dvě třetiny,“ upozorňuje.Situace s elektřinou a plynemZmiňme, že v poslední době vystoupaly velkoobchodní ceny plynu a elektřiny do závratných výšek, někteří dodavatelé pak zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Problémy však situace způsobila i některým dodavatelům.Například v minulém týdnu oznámila ukončení činnosti firma Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli. Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Skončila také firma Kolibřík energie s 28 000 klienty. Kolibřík Energie je dceřinou firmou společnosti Armex Energy, která dle posledních dat v roce 2020 dodávala energie přibližně 55 tisícům zákazníků. Společnost na trhu působí od roku 2005 a pochází z Děčína. Loni se umístila na třetí příčce v žebříčku Nejférovější dodavatel energií roku 2020. A poslední dobou stále více vnímá zájem o změnu poskytovatele energií.Z toho důvodu evidují dodavatelé energií typu ČEZ, PRE, E.ON či Innogy obrovský zájem od zákazníků některých malých dodavatelů. Jak Beneš konstatoval, lidé se nemusí obávat toho, že by je ČEZ odmítl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

