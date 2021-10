https://cz.sputniknews.com/20211018/filip-vice-nez-jedna-tretina-obcanu-k-volbam-neprisla-stabilni-volic-dnes-v-podstate-neexistuje-16215476.html

Filip: Více než jedna třetina občanů k volbám nepřišla. Stabilní volič dnes v podstatě neexistuje

Filip: Více než jedna třetina občanů k volbám nepřišla. Stabilní volič dnes v podstatě neexistuje

Bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip přichází s některými závěry, k nimž dospěl na základě výsledků parlamentních voleb, kde komunisté, stejně jako sociální... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-18T20:39+0200

2021-10-18T20:39+0200

2021-10-18T20:39+0200

česko

volby

vojtěch filip

ksčm

voliči

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/821/00/8210082_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_495dffbcdaf0c5e3e8285206102d9636.jpg

„Čteme a posloucháme to stále dokola - komunisté přicházejí o voliče, KSČM neumí pracovat s mladými, program strany nepřitahuje mladé lidi, neumí je oslovit, nenachází si k nim cestu atd., atd,“ uvedl na začátek autor příspěvku.Podle jeho slov jsou to fráze, které časem zlidověly: užívají se sice výhradně ve spojitosti s KSČM, avšak to na právě řečeném nic nemění.„Teď sice média referují o vysoké volební účasti, nicméně faktem je, že více než jedna třetina občanů k volbám nepřišla. A to je hodně,“ podotkl.V této souvislosti politik klade několik dotazů.„Čili o jakých voličích, notabene mladých, vlastně dnes hovoříme? Má ANO mladé voliče? Asi moc ne, poněvadž mladí o důchodech v tuto chvíli vůbec nepřemýšlí. Mají je Piráti se čtyřmi mandáty, u nichž se to předpokládalo?“ ptá se Filip.Dodal, že zřejmě voliče bude mít ODS, ale tady jde spíše o tragédii. Argumentuje to tím, že mladé generace, dotýkající se pracovně produktivního věku, ignorují zvěrstva, která v zemi občanští demokraté po roce 1989 napáchali.Co tím Filip chce hlavně říct?Současně uznává, že každý politický subjekt má určité procento stabilních voličů, ale určitě nejde o rozhodující množství.„Přízeň občanů je nesmírně vrtkavá - např. v mimořádných sněmovních volbách v roce 2013 získala ODS 7,72 %. Oproti tomu třeba ČSSD dostala v těch samých volbách přes dvacet procent hlasů. To jsou v porovnání s výsledky letošních voleb tak diametrální rozdíly a tak obrovské skoky, které vedou ke spolehlivě zřejmému závěru - že žádný politický subjekt nemá natolik stabilní voličskou základnu, že by se na ni mohl spolehnout i v časech pro stranu méně úspěšných,“ varuje zkušený politik.Filip připomněl, že úpadek levice jako takový je již několik let patrný v celé Evropě.Na závěr autor statusu uvedl, že je patrné na každém kroku, kam vše spěje.„Schopnost procitnutí jde ruku v ruce se schopnosti vůbec si připustit, co všechno je v sázce,“ poznamenal bývalý předseda KSČM.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já maniodepresivní Kosmo Olin, vystupující například pod značkou ALIEN, a léčící se po autohavárii na hlavu, mám ve věci jasno: Pan bývalý by měl sklapnout a kát se. Už nic nezachrání. Pošlu mu ozdravné placky podle receptu Červenáčka, Světla mého života. A teď už musím končit. V parku přepadnu pár stařenek a dědečků a okradu je, aby měli zoufalý život jako mám já, prcek všemi opuštěný, ve zvláštní škole denně šikanovaný. 1

Vladimír Štumpa Už už se dozvíme jméno nového předsedy KSČM. Trollové už jsou jistě také jako na trní. Adonis zuna floyd, je komunistům vděčen, že jeho a jeho příbuzné komunisti neposlali do uranových dolů skapat. Po čtyřech by se měl s bednou slivovice přiblížit k předsedovi (možná to bude Ondráček) a poděkovat. Vzdalovat se v předklonu a nedovolit si novému předsedovi při tom pohlédnout do očí. 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, vojtěch filip, ksčm, voliči