Foldyna: Deník N vs. budoucí Fialova vláda? Míra chaosu nestačí, je třeba hezky přitopit…

Nová vláda se ještě nevytvořila a už je kritizována liberálním webem Deníku N, ten se obává, že nová vláda bude konzervativní, což neumožní se vypořádat s... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

V Deníku N v článku Filipa Titlbacha byla předložena určitá „kritika“ příští pravicové vlády. Ta to slízla za svůj přílišný konzervatismus. Vlastně zazněla obava, že myšlenky mladých se do Parlamentu ČR nedostanou. Oněmi „myšlenkami“ je např. LGBT, manželství pro stejnopohlavní páry, klimatická krize… Proč ta nedůvěra? Další „malá domů“ proti ODS? Sputnik se ptal poslance za SPD Jaroslava Foldyny.Foldyna: Tato otázka je z nelehkých. Proč to tak je, to se v tuto chvíli těžko odhaduje. Deník N přece podporuje skandál, jako většina médií, proto teď otáčí a svítí na ty, kteří přebírají moc. Nevím, jak Petr Fiala, ale ODS a její financování, toť kapitola sama pro sebe. Babiš byl v této souvislosti nejvíce medializován, samozřejmě účelově, nic víc… Následující masáž médií možná inkasuje právě Ódéeska.Fiala vlastně řekl na FB, že bychom měli respektovat výsledky voleb, takže pokud v Maďarsku vyhrál přesvědčivě Orbán, je s ním třeba spolupracovat.Od čeho jiného jsou volby? Jejich nerespektování je jen další krok pryč od demokracie.V „pětikoalici“ jsou zastoupeni i lidovci, kteří by měli vyznávat katolické hodnoty, které zde byly neměnné po staletí. ODS byla původně stranou podnikatelů, po revoluci vypadala jako zcela pragmatická: (kapitál) – úspěch – zisk. Tato koncepce je kapitalistická, mně osobně v ní chybí sociální spravedlnost, nemíním tím v žádném případě rovnost… Jenže takoví Piráti vlastně zpochybnili vlastnictví založené na kapitálu. A vlastně by nejradši všechny zglajchšaltovali… Že by odstředivé síly v pětikoalici? Až takovéto?Pravo-levý střed býval definován individualismem a kapitalismem. V této chvíli evropský progresivistický model – z nějakého důvodu – nepotřebuje klasické nastavení vůbec ničeho. Multikulturalismus a genderismus osobně považuji za neomarxistické hovadiny, které nemají žádnou normální konstruktivní funkci. Čemu prospívá LGBT a další podivné zkratky a skrumáže písmen? Klasický svět se nám bortí pod nohama.Je zvláštní, že se liberálové vrhli na zpochybňování tradičních hodnot světa, avšak ostatním lidem zakazují, aby ti měli možnost zpochybnit samotné liberály. Já v tom vidím jasnou totalitu. Pod hávem maximální svobody je na občana navlékána svěrací kazajka. Pokud bolševici uplatňovali totalitní praktiky, o nacistech není vůbec o čem diskutovat, pak současný trend je jen pokračováním nesvobody, kterou známe z minulosti, jen se to všechno tváří jako duhový svět, rádoby bez hranic a omezení... Opak je ale pravdou.Žijeme ve světě univerzální negace? Nikdo, nic, ničí, nijaký, žádný?Podle mě je to totalita. Občan je vystresován, to, že byl volit, neznamená, že je iniciativní.Pokud jde o totalitu, mně v tom uniká jakákoli nosná myšlenka. Je výhodné vše rozbourat? Ekonomiku (zadluženost), energetiku (decentralizace), zpochybnit biologii člověka (x počet pohlaví)?Především – už není žádné politické levo či pravo. Zatím to vypadá na polaritu, kdy v opozici vůči sobě stojí progresivisté a tradicionalisté. ODS tomuto propadla, už jen to je nemyslitelné, jak občanští demokraté spolupracují s Piráty. Odvíjí se tu něco nenormálního, co se mi v tuto chvíli obtížně definuje. Přitom by dle politologických učebnic mělo jít o neslučitelný politický antagonismus. V reálu je to v této chvíli jinak.Posloužila myšlence překopání hodnot Ódéeska, načež pro další krok liberálů se zdá být najednou příliš konzervativní? Jeví se teď jako přítěž? Eroze pětikoalice?Taky se domnívám, že původní volič konzervativně-pravicové ODS tohle přece nemůže jen tak spolknout. Podnikatelská sféra, která podporovala pravici, ta kašle na nějaký genderismus a podobné neomarxistické žvásty, ta chce dělat byznys. Proto jsem strašně zvědavý, jak se s tím ti ódésáčtí kluci političtí vlastě popasují.Dokonce dle marxismu tkví nejvyšším stádium vývoje společnosti v kapitalismu…Nedávno jsem nad tím opět přemýšlel, zdá se mi, že posledním stádiem kapitalismu je destruktivně působící globalismus. Řekl to Oskar Lafontaine. Ale odlišme to od provázaného světa, kde v ideálním případě spolu kooperují fungující národní státy. Lafontaine byl jedním z mála posledních lidí, kteří dokázali dobře definovat levicové myšlenky.Neoliberálové dnes vytvářejí beztvarou masu, jejíž národní a biologická identita je nula. Beztvará masa jde snadno ovládat a konzumuje to, co se jí předhodí. Globální kapitál na této mase chce vydělávat. Každé přemýšlení je škodlivé. Proto je potřeba dosáhnout stavu, aby lidé prostě nemysleli. Je to totalita jako vyšitá. Výsledky budou mnohostranné.Jak se to dotkne občana?Něco jej trkne hned, něco přehlédne.... Nakonec si uvědomí, že obchodní řetězce budou chrlit spoustu nekvalitního zboží včetně jídla, které lidé budou kupovat vlastně za určené ceny. Hráči tohoto konceptu rozehráli part takový, že se „kompozice“ dostala o několik levelů výše.Pokud vám dobře rozumím – mezi řádky – vlivní a majetní se rozhodli změnit pravidla hry a je otázkou, zda se to nezačíná třeba vymykat?Podívejte se, kolik je konzumováno katastrofických filmů? Přitom je tu tolik filmů pro pamětníky, které byly ukázkou korektních vztahů, lidé se k sobě chovali hezky. Nic se neničilo, nebouralo. Žádná senzačně podaná pseudolíbivá destrukce. Současný trend je vlastně dost škodolibý, divák sedí a sleduje násilí…Na jednu stranu obdivujeme filmy destrukce, na druhou stranu jsme vychováváni k tomu, že film je odrazem reality. Dnes už se zcela neuroticky oprávněně bojíme, že akce na obrazovce může prolnout s realitou a jistě se s ní už prolíná. Film je prošpikovanou reklamou: Lidé jsou naučeni ke konzumnímu utrácení. Bez problému se nechají donutit kupovat šunt, který se nabízí.Kdybychom si dokázali uvědomit tradiční příslušnost k nějaké skupině se stabilním názorem, dokázali bychom bojovat o myšlenku, nebyli bychom lhostejní k vlastní budoucnosti, případně k problémům a utrpení jiných lidí. Kapitál, ten neprůhledný kapitál, neměl by pak šanci krást lidem jejich duši. Existuje totiž jedna grupa lidí, kteří říkají: „Když teče na ulici krev, my nakupujeme akcie…“Na závěr: Pokud jsme manipulováni a zbavováni schopnosti si poskládat střípky reality, jak to, že skrz okno vídávám v salónu krásy sedět chlapy? Toto je přece společnost individuálních narcisů. Je vůbec možné, aby se toto odehrávalo v totalitě?Ano, je. Třicet let nás vedli k tomu, abychom se vzdali biologické identity. Je to nazýváno svobodou. Pokud proti tomu pozvednete hlas či vyslovíte protinázor, ihned vás označí za nějakého „-fóba“… Nový člověk nemá mít identitu opřenou o tradici. Nový člověk musí umět změnit názor jako barvu nehtů. Nový člověk není schopen identifikace s druhým člověkem. Zcela pozbýváme schopnost empatie. Dnešní člověk je zcela ochuzen o to podstatné. Je jen biologickým stavem. Bohužel. Nemůže nic. Proto vysedává v salónu krásy a přesvědčuje se o opaku…Co má být cílem?Dnešní formální, úřední „popírači“ znegovali vše, dokonce i to, co si neseme od Krista. Cílem je vytvoření beztvaré masy. Třeba takové vysoké školy: chrlí armády politologů, ekonomů… Ti reprodukují učebnicové poučky, které platí vlastně jen v učebnicích. Realita je orchestrována již jiným způsobem. Například se prokurátorovi rovnou oznámí, že je třeba najít způsob, jak někoho odsoudit. Obávám se těchto věcí. Vidím, jak je to rafinované a propracované.Takže proč se Deník N určitým způsobem vymezil proti pravici, jež může utvořit koalici? Proč ta lítost nad názory mladých, které by mohly být v parlamentu zastoupeny lépe?Je to proto, poněvadž do konceptu budoucnosti se asi nehodí ani ODS. Jakýpak konzervatismus…. Budoucnost je přece o něčem jiném. Já sám si myslím, že si mladí neuvědomují praktiky brainwashingu. V čem je naděje? Zatím se vždy lidé v dějinách dokázali vzpamatovat. Zda, jak, …zda tentokrát vůbec? – opravdu těžko zatím soudit. Spíše mám určité obavy…Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Pan Foldyna je politická hvězda, ovšem velikost hvězd je také dána jasem jejich oběžnic. Pětikoalice je nesourodý kočkopes a proto v této budou vznikat velké třecí plochy. Pan Foldyna jistě nebude připouštěn do televizních debat.

