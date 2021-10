https://cz.sputniknews.com/20211018/generalni-tajemnice-wec-uvedla-priciny-energeticke-krize-v-evrope-16208846.html

Generální tajemnice WEC uvedla příčiny energetické krize v Evropě

Generální tajemnice WEC uvedla příčiny energetické krize v Evropě

Dnešní energetická krize v Evropě a dalších světových regionech není způsobena geopolitikou, ale spojením řady faktorů, jako je nečekané obnovení poptávky a... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

„Není to geopolitická krize, je to spojení jiných faktorů. To, co se děje v Evropě nebo v Číně, nebo v Oceánii, nebo v Latinské Americe, nebo v Severní Americe, je spojení nečekaného v podobě návratu poptávky… Asie velmi zvýšila poptávku po plynu. Odvádí to trh z Evropy,“ řekla.Podle jejího názoru se dodavatelé plynu z celého světa hrnuli do Asie v honbě za vyššími cenami.Poznamenala rovněž, že se dnešní situace nepodobá energetickým krizím z minulosti, ale jde o nový jev.Ceny plynu v Evropě prudce stouply v posledních měsících. Ještě na začátku srpna činila vypočítaná cena nejbližších futures podle indexu holandského TTF asi 515 dolarů za tisíc kubíků, ale ke konci září stouply víc než na dvojnásobek. Maxima vypočítané ceny, téměř 1 400 dolarů za tisíc kubíků, bylo dosaženo 5. října. Přitom ceny plynu na světovém trhu zahájily od 6. října pokles po dosažení historického maxima 1 937 dolarů za jeden tisíc kubíků.Experti mají za to, že růst cen futures na plyn v Evropě souvisí s několika faktory. Je to nedostatečné naplnění evropských podzemních plynových nádrží, omezená nabídka ze strany hlavních dodavatelů a vysoká poptávka po zkapalněném zemním plynu v Asii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

