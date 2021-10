https://cz.sputniknews.com/20211018/jizni-korea-se-obava-vypousteni-radioaktivni-vody-z-japonske-strany-16215186.html

Jižní Korea se obává vypouštění radioaktivní vody z japonské strany

Jižní Korea se obává vypouštění radioaktivní vody z japonské strany

Ministerstvo zahraničních věcí Jižní Korei se obává vypouštění radioaktivní vody z havarované jaderné elektrárny Fukušima, které Japonsko plánuje. Ministerstvo... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

„Vyjádřili jsme vážné znepokojení a obavy ohledně této věci, která ovlivní zdraví našich lidí a také bezpečnost, ale i oceánské prostředí,“ citovala činitele jihokorejského ministerstva agentura Yonhap.Jihokorejský činitel také uvedl, že Japonsko dospělo k tomuto rozhodnutí, aniž by se poradilo s okolními zeměmi. Rusko, Čína a Jižní Korea se tohoto rozhodnutí bojí. Miliony tun radioaktivní vody by totiž mohly poškodit místní ekosystém.Japonský premiér Fumio Kishida během své nedělní návštěvy na elektrárně prohlásil, že uviděl všechny cisterny obsahující radioaktivní vodu a je mu údajně jasné, že s vypuštěním vody se nedá dále čekat.Japonsko v dubnu letošního roku prohlásilo, že radioaktivní voda se bude vypouštět postupně od roku 2023. Globální společnost dohlížející na jadernou energetiku, IAEA, prohlásila, že jaderné elektrárny rutině vypouštějí dekontaminovanou odpadní vodu. Ovšem, v případě Fukušimy se jedná o „unikátní a komplexní případ“, a to kvůli množství vody.Havárie na Fukušimě 1Před deseti lety došlo v japonské provincii Tóhoku k mohutnému zemětřesení a tsunami, které výrazně zasáhlo Jadernou elektrárnu Fukušima I společnosti TEPCO. V důsledku havárie bylo evakuováno přes 150 tisíc obyvatel, zatímco samotné zemětřesení si vyžádalo celkem kolem 20 tisíc lidských životů.Řádění přírodního živlu zasáhlo tehdy i Jadernou elektrárnu Fukušima I, kde došlo ke zničení několika reaktorů. Havárie na Fukušimě I se stala největší jadernou havárií ve 21. století a nejhorší havárií od momentu katastrofy v Černobylu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

