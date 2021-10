Maďarské opoziční strany se spojily, aby se postavily Orbánovi

https://cz.sputniknews.com/20211018/madarske-opozicni-strany-se-spojily-aby-se-postavily-orbanovi-16209052.html

Péter Márki-Zay, konzervativní starosta malého města, který byl kdysi považován za outsidera, vyhrál druhé kolo primárek se ziskem 57 procent hlasů, píše web. „Musíme jít společně kupředu,“ řekl novinářům před vyhlášením výsledků.Sedmačtyřicetiletý Márki-Zay, věřící katolický otec sedmi dětí, se prezentoval jako silnější ze dvou kandidátů, kteří se chtěli postavit Orbánovi. Jeho soupeřka Klára Dobrevová z levicové Demokratické koalice mu pogratulovala k vítězství.Devětačtyřicetiletá Dobrevová, místopředsedkyně Evropského parlamentu, čelila výzvě kvůli svému manželství s bývalým premiérem Ferencem Gyurcsánym, který byl v roce 2006 terčem rozsáhlých pouličních protestů a jednou z nejkontroverznějších postav maďarské politiky.Nedělní výsledky byly vyvrcholením několika týdnů hlasování a kampaní, které se snažily spojit šest stran s širokou ideologií, od levice a socialistů až po bývalou krajní pravici, za jednoho kandidáta, do něhož byly vkládány naděje, že v dubnových volbách uvolní Orbánovu moc. Ve stovkách volebních místností rozmístěných po celé zemi hlasovalo více než 650 000 lidí v rámci částečně crowdfundingového úsilí o nalezení společného kandidáta.Bude to těžký boj o vítězství proti Orbánovi, je však považován za nejlepší šanci opozice na sesazení Orbánovy strany Fidesz od jejího nástupu k moci v roce 2010. Průměr celostátních průzkumů veřejného mínění, který sestavil server Politico, dává straně a sjednocené opozici šanci na úspěch.„Poprvé dává opozici rozumné šance,“ řekl Gábor Gyori, vedoucí analytik budapešťského think tanku Policy Solutions. „Existuje větší možnost, že prohraje, než v jakýchkoli volbách předtím.“Márki-Zay dokázal, že může proti straně Fidesz vyhrát. V roce 2018, kdy byl ještě málo známým nezávislým politikem, vyhrál s velkým náskokem souboj o post starosty v jižním městě Hódmezővásárhely, které bylo považováno za baštu Orbánovy strany.Díky Márki-Zayově vítězství v Hódmezővásárhely se zdálo, že porazit Orbána spojením sil je možné. Opozice tuto strategii použila v komunálních volbách v roce 2019 a získala většinu obvodů v Budapešti a dalších městech.„Fungovalo to,“ řekl Robert Laszlo, analytik think tanku Political Capital. Dodal, že změny volebního zákona provedené stranou Fidesz přispěly k nutnosti takové široké předvolební koordinace.Až dosud bránila takové spolupráci na celostátní úrovni přítomnost krajně pravicové strany Jobbik (Hnutí za lepší Maďarsko), která se však v posledních letech přeměnila a prohlásila, že se posouvá do středu, čímž se pro ostatní strany stává spolupráce s ní přijatelnější.Taktika ve volbáchV dubnu bude tato taktika poprvé vyzkoušena v celostátních parlamentních volbách. Vzhledem k tomu, že vládnoucí strana upravila hranice volebních map, bude podle Laszla opozice muset vyhrát v lidovém hlasování o více než několik procentních bodů.Během vyhroceného posledního kola kampaně Dobrevová obvinila Marki-Zaye, že z volebního klání udělal pomlouvačnou kampaň a „boj na život a na smrt ve stylu Trumpa“. Řekla, že nebude schopen udržet nesourodé proudy opoziční koalice pohromadě.Když se však v neděli večer objevily výsledky, vyzvala své příznivce, aby se sjednotili za jejím soupeřem. „Chtěla bych vzkázat vám všem, těm, kteří dnes večer slavíte, ale hlavně těm, kteří jste možná trochu zklamaní,“ řekla v televizním projevu. „Už se nemůžeme zabývat jeden druhým. Musíme se starat jen o jednu věc.“ Tou věcí je podle ní to, jak porazit Orbána. „To je společná odpovědnost a úkol nás všech.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vilo Lexa Zmena politického systému z pomerneho na väčšinový automaticky vedie k vzniku dvoch politickych strán. A keďže 1 poslanec = 1 obvod znamená nezávislosť na predsedovi polit. strany, automaticky sa cez politiku presadzuje domáci kapital zo vsetkych krajov na ukor zahraničného a metropolitného. To ešte len v Madarsku príde!

bancafe Kdyby šlo opozici v Maďarsku o Maďarsko bylo by dobře, ale je to jako všude, jde jen o koryta a sloužit tomu, kdo je bude podporovat. Jen čekám kdy Maďarské tajné služby v zájmu USA a kapitálu něco nastraží na Orbána, Tak jak to udělala BIS u nás na Hamáčka, Babiše...

