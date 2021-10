https://cz.sputniknews.com/20211018/malacova-o-banany-se-nebojim-bojim-se-o-to-jak-pristi-vlada-bude-lidem-skrtat-pomoc-16207490.html

Maláčová: O banány se nebojím, bojím se o to, jak příští vláda bude lidem škrtat pomoc

Maláčová: O banány se nebojím, bojím se o to, jak příští vláda bude lidem škrtat pomoc

Po volbách do Poslanecké sněmovny zůstalo ČSSD po mnoha letech před branami Sněmovny. Současná ministryně Jana Maláčová (ČSSD) včera na svém účtu na Facebooku... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Dále uvedla, že je v šoku z toho, v jaké situaci se ocitl milion domácností v souvislosti s krachem společnosti Bohemia Energy. „Prakticky dvěma milionům lidem se teď může elektřina a plyn zdražit klidně i dvojnásobně,“ dodává. Doufá, že podmínky, za kterých budou moci tito lidé uzavřít smlouvu s poskytovateli, budou pro obyvatele přijatelné. Pokud tomu tak nebude, Maláčová přislíbila pomoc přes Úřady práce, a to buď skrze příspěvek, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.„Ale tím se tenhle případ nevyřeší. Něco takového se prostě nesmí stát,“ uvádí dál.Všechno podle ní začalo sluníčkovou reklamou a pravicovými médii, které do nebes vynášely podnikatele Jiřího Písaříka. „Z lifestylových časopisů se na něj pěla chvála, jak má ostré lokty, jak dokáže vydělávat. Mladý miliardář a úspěšný člověk. Hm. Pro mě je to obyčejný TUNELÁŘ! Pan Písařík si prý nakoupil automobily za 250 milionů a sám se chlubil, že jezdí závodním Ferrari. Kam jsme to došli?“ ptá se Maláčová a dodává, že zatímco je teplo v zimě pro dva miliony lidí v ohrožení, miliardář si zajede během zimy na dovolenou na Maledivy. Přiznává se, že si myslela, že podobné praktiky jsou minulostí a zůstaly v 90. letech. „Strašně mi to připomíná jistotu desetinásobku a Koženého auta a Bahamy,“ uvádí dál.Na závěr dodává, že to tak nechce nechat a i když ČSSD zůstalo před branami Sněmovny, bude za občany bojovat dál.Bohemia Energy končíSkupina Bohemia Energy, jež byla největším uskupením dodavatelů energií v Česku se zhruba devíti sty tisíci odběrných míst, oznámila rozhodnutí o ukončení dodávek plynu a elektřiny. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích.Ukončení činnosti se kromě samotné Bohemia Energy týká také společností Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle informací Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600 000 zákazníkům, plyn téměř 300 000 klientům.Bohemia Energy není jedinou společností, která na energetickém trhu končí. V pátek oznámila společnost Kolibřík energie o zastavení dodávek elektřiny a plynu. Firma měla 28 000 klientů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

