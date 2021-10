https://cz.sputniknews.com/20211018/merkelova-porovnala-nynejsi-migracni-situaci-a-krizi-z-roku-2015-16213012.html

Merkelová porovnala nynější migrační situaci a krizi z roku 2015

Merkelová porovnala nynější migrační situaci a krizi z roku 2015

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že současná migrační situace v Evropské unii je jiná než v roce 2015. Podle jejích slov státy čelí výzvě, pokud jde... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

„Čelíme výzvě, pokud jde o migraci. Situace je jiná než v roce 2015, ale otázka migrace zůstává nevyřešená jako dříve. To je výzva, která před námi stojí,“ řekla Merkelová na tiskové konferenci s belgickým premiérem Xavierem Bettelem.Řada členských zemí Evropské unie, mezi nimiž jsou země Visegrádské skupiny, pobaltské státy, Rakousko, Bulharsko, Řecko, Dánsko a Kypr, poslala na začátku října dopis na adresu Evropské komise, ve kterém zdůraznila nutnost finanční podpory výstavby hraničních bariér z unijního rozpočtu. Dopis požadující financování plotů proti nelegálním migrantům byl odeslán před říjnovou schůzí ministrů vnitra členských států.Uvádí se, že Polsko a Litva se potýkají s výrazným problémem spojeným s nelegální migrací, který je podle představitelů těchto zemí způsoben kroky běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten podle řady unijních ministrů vnitra nese odpovědnost za to, že se uprchlíci z Afriky a Blízkého východu dostávají do Evropské unie přes bělorusko-litevskou a bělorusko-polskou hranici. V souvislosti s tím Polsko a Litva již zahájily stavbu hraničních bariér s tím, aby zamezily vlně nelegální migrace. Ministryně vnitra Litvy Agné Bilotaitélová dokonce označila postup běloruského prezidenta za hybridní útok proti celé Evropě.Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obviňují Minsk z vytváření migrační krize. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil, že Minsk již nebude brzdit proud nelegálních migrantů do zemí EU, neboť kvůli sankcím Západu na to „nejsou peníze ani energie“. Pohraniční stráže Běloruska opakovaně upozorňovaly na násilné vyhošťování migrantů ze strany Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Běloruský prezident zároveň v rozhovoru pro CNN popřel spekulace, že Bělorusko využívá migrační krizi na hranicích EU k tomu, aby se pomstilo EU za její sankční politiku a za to, že tam hostí běloruské opoziční aktivisty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

