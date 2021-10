Mynář: Předseda Senátu se na zdraví prezidenta snaží zviditelnit

https://cz.sputniknews.com/20211018/mynar-predseda-senatu-se-na-zdravi-prezidenta-snazi-zviditelnit-16212603.html

Vratislav Mynář během své tiskové konference začal uvádět některé věci na pravou míru. Jako první se dotkl převozu pana prezidenta do Ústřední vojenské nemocnice. V této věci se spekulovalo, že Miloš Zeman měl během převozu ztratit vědomí.Vedoucí hradní kanceláře sdělil, že pokud by prezident během převozu ztratil vědomí, měl by nasazenou kyslíkovou masku. Nic takového na zveřejněných fotografiích, které udělala česká média, nebylo k vidění.„Kdyby tomu tak bylo, tak by měl na obličeji kyslíkovou masku. (…) Nic takového nebylo,“ prohlásil během tiskové konference.Dalším bodem byl převoz do nemocnice. „Každý občan ví, že nikdo nemůže být hospitalizován proti své vůli,“ sdělil Mynář s tím, že prezident byl hospitalizován plánovaně po dohodě s jeho ošetřujícím lékařem.O VystrčiloviMynář se během své tiskové konference dotkl i předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten se prý snaží na situaci okolo prezidenta Zemana zviditelnit.„Mediální hra, kterou vyvolal svým dopisem Miloš Vystrčil, (…) měla sloužit, jako vždy, ke zviditelnění,“ prohlásil Vratislav Mynář a dodal, že celá situace, kterou okolo zdraví Miloše Zemana rozehrávají novináři a někteří politici, má směřovat k připravení prezidenta o jeho pravomoci.Mynář v závěru své tiskové konference poděkoval občanům České republiky za podporu pro prezidenta. Dále poděkoval profesoru Zavoralovi a Ústřední vojenské nemocnici za nejlepší možnou péči, která je prezidentovi poskytována.Dopis VystrčiloviVystrčil napsal Ústřední vojenské nemocnici, kde se momentálně prezident nachází, dopis, ve kterém žádá bližší informace o stavu prezidenta.Ústřední vojenská nemocnice dnes ráno odeslala Vystrčilovi odpověď týkající se stavu prezidenta Zemana. Obsah odpovědi kvůli dodržování zákona nemocnice nezveřejní. Nemocnice o tom informovala na webu.Vystrčil potvrdil, že dopis obdržel, s obsahem se seznamuje a bude o něm informovat členy Organizačního výboru Senátu ČR.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Psycholožka MUDr. Marie Huanová Simulant židoZeman úmyslně protahuje ilegální vládu, aby vítězná zvolená opoziční strana Spolu nemohla vytvořit novou vládu a začít vládnout. USraelci potřebují čas na nějaké přípravy, jak si dále udržet vládní moc a pozice prezidenta a premiéra. Proto lžou a hrají si divadlo, že je Zeman nemocný. Občané by se měli bouřit, že neakceptují takové vládní způsoby a že ilegální vládě nebudou platit daně a prostě vyžadovat odstoupení Zemana a Babiše z vládní funkce.. I kdyby byl penzista Zeman opravdu nemocný, tak už stejně dlouho nemá ve vládě co dělat.. 🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 30

lesník Je až odporné, s jakou snahou se pan Vystrčil snaží sobě „odklonit“ pravomoci prezidenta republiky. Zatím se však „chrochtání blahem“ odkládá. 3

6

