Někteří spojenci USA jsou znepokojeni jejich zahraniční politikou

Někteří spojenci USA jsou znepokojeni jejich zahraniční politikou

Za necelý rok prezidentství Joea Bidena sledují někteří spojenci USA s obavami zahraničněpolitický kurs jeho administrativy, píše list The Washington Post. 18.10.2021, Sputnik Česká republika

V článku zveřejněném v neděli jsou uvedeny názory vysokých osob z některých spojeneckých států USA vyslovené během několika posledních týdnů.„Nedá se popřít, že se Amerika vrátila… Občas je silnější, občas moc ne,“ cituje list lotyšského prezidenta Egilse Levitse.Podle novin se Biden „nebezpečně vzdaluje“ od zemí, vůči kterým za jeho vlády došlo k reálným změnám v americké politice. Je to například Saúdská Arábie, jež přišla o privilegovaný status, který měla za Trumpovy vlády.Zástupce Bidenovy administrativy také poznamenal, že jakákoli forma starosti o národní bezpečnost USA riskuje, že bude považována za návrat k politice „Amerika nade vše“.Nicméně podle názoru evropského úředníka Bidenova autorita závisí na výsledcích jeho činnosti v nejdůležitějších otázkách, a dokonce pokud spojenci nesouhlasí s jeho rozhodnutími, má prezident stejně „dělat to, co říká“.Vztahy s UkrajinouZa dobu prezidentství Volodymyra Zelenského přestali západní spojenci Ukrajině pomáhat, i když vnitřní politické a ekonomické problémy stále sílí. V časopise Forbes to napsal expert Kennet Raposa.„Ukrajince hodili vlkům. Jejich spojenci jim dnes nejsou moc blízcí,“ řekl.Autor článku připomněl, že za Baracka Obamy ujišťovaly USA Kyjev, že jsou na jeho straně. Evropa také byla aktivně připravena zachránit ukrajinskou ekonomiku svými programy finanční pomoci. Podle Rapose však dnes zřeknutí se Bílého domu zavedení sankcí proti ruskému plynovodu Nord Stream 2 dává jasně na srozuměnou, že se Ukrajina „octla na okraji“ zájmů Bidenovy administrativy.Postoj západních partnerů se zčásti vysvětluje neochotou se zabývat vnitřním bojem ukrajinských politiků a velkých představitelů podnikatelské elity, domnívá se novinář.„Nejnebezpečnějšími nepřáteli Ukrajiny jsou samotní Ukrajinci,“ píše autor článku.Zelenského tým podle něj nedokázal vykořenit korupci v politických a podnikatelských kruzích. Na nedávno schválený kurs na likvidaci oligarchické moci reagovala Evropa spíše jako na další politickou zbraň v rukou prezidenta. Také korupční skandál se Zelenského offshore jenom vrhá stín na Ukrajinu jako partnera v byznysu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam „Ukrajince hodili vlkům." - No hlavně to řekněte Ukrajinců, jejich chování spíše připomíná že vlci jsou oni. 2

bancafe USA nemění politiku, jen si to někteří v Evropě začínají uvědomovat, nebo spíše si dovolují říct co si myslí o USA politice. Zrada, podvod, krádež, agrese. To je politika USA. 1

