https://cz.sputniknews.com/20211018/pravnik-hasenkopf-zneschopneneho-prezidenta-lze-dokonce-i-uschopnit-16217052.html

Právník Hasenkopf: Zneschopněného prezidenta lze dokonce i uschopnit

Právník Hasenkopf: Zneschopněného prezidenta lze dokonce i uschopnit

Podle bývalého poradce někdejšího prezidenta Václava Klause, právníka Pavla Hasenkopfa by si opozice měla začít zvykat, že už není opozice. Chování okolo... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-18T22:45+0200

2021-10-18T22:45+0200

2021-10-18T22:45+0200

česko

volby

miloš zeman

politika

poslanecká sněmovna

senát

petr fiala

ods

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/13084358_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_1e248f1f889c932e71e12c2ce5e16fa7.jpg

Hasenkopf se na svých sociálních sítích vyjádřil k situaci okolo prezidentova zdraví, aby tím údajně odpověděl na dotazy, které dostává.„Ano, to je naprosto v pořádku, že se ústavní činitel č. 2 ptá lékařů, tedy kompetentních osob, na prognózu, zda prezident republiky, tedy ústavní činitel č. 1, je ze zdravotního hlediska schopen výkonu funkce. Ano, je v pořádku, že mu nemocnice - aniž by uvedla konkrétní diagnózu - odpoví. Zda je vhodnější a moudřejší obsah té zprávy a vůbec její existenci okamžitě sdělit novinářům nebo počkat, až jaký bude zdravotní stav prezidenta republiky kolem 10. listopadu, kdy by po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny měla vláda podat do prezidentových rukou demisi a on by měl jmenovat nového předsedu vlády, ať už si zhodnotí každý sám,“ napsal na svém Facebooku.To ovšem není jediné, co právník ze své strany sdělil. Podle jeho slov bez nově ustanovené Poslanecké sněmovny na základě výsledků voleb není možné aktivovat žádný článek 66 Ústavy. Právě na něj upřeli pozornost senátoři poté, co dnes předseda Senátu Miloš Vystrčil sdělil, že lékaři Ústřední vojenské nemocnice sdělili, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci z důvodu chabého zdraví.„1) Bez nově ustavené Sněmovny žádný čl. 66 stejně aktivovat nelze. 2) I prezident zneschopněný podle čl. 66 zůstane prezidentem, a to do doby, než mu vyprší mandát (nebo neabdikuje či nezemře). Zneschopnění nerovná se sesazení, to hodně lidem nedochází. Zneschopněného prezidenta lze dokonce i uschopnit,“ uvedl ve svém postu na Facebooku Pavel Hasenkopf.Podle jeho slov by si dosluhující opozice za vlády Andreje Babiše měla začít zvykat na to, že už není opozicí, a změnit tak své chování.„3) 108 : 92 je jasně daný výsledek, Petr Fiala se někdy na Martina předsedou vlády stane, a je úplně jedno, zda ho jmenuje prezident Zeman nebo Zemana zastupující nový předseda nové Sněmovny. Žádný prostor k obstrukcím tam není. Fialovi to neuteče, nemá kam. Opozice by si měla zvykat, že už není opozicí,“ uzavřel právník své vyjádření.Vystoupení VystrčilaPředseda Senátu Miloš Vystrčil dnes večer přinesl informace ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.„Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Je hodnocena jako málo pravděpodobná.Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. 10., brzy dopoledne seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si vedení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím,“ prohlásil předseda Senátu během tiskové konference, kde seznámil veřejnost s obsahem dopisu od ředitele Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdraví Miloše Zemana.Podle slov Vystrčila se zítra sejde senátní komise pro parlamentní procedury, jež se bude rovněž zabývat obsahem dopisu Ústřední vojenské nemocnice.Zítra dále proběhne setkání předsedů senátorských klubů a politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211018/byvaly-sef-pentagonu-promluvil-o-chybach-ve-skoleni-afghanske-armady-16209719.html

https://cz.sputniknews.com/20211018/babis-k-podlomenemu-zdravi-zemana-neni-to-dobra-zprava-16216564.html

https://cz.sputniknews.com/20211018/filip-vice-nez-jedna-tretina-obcanu-k-volbam-neprisla-stabilni-volic-dnes-v-podstate-neexistuje-16215476.html

https://cz.sputniknews.com/20211018/briefing-po-zasedani-rady-hospodarske-a-socialni-dohody-cr-16213831.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, miloš zeman, politika, poslanecká sněmovna, senát, petr fiala, ods