https://cz.sputniknews.com/20211018/reporteri-z-ruska-a-turecka-zvitezili-v-grand-prix-souteze-andreje-stenina-2021-16212111.html

Reportéři z Ruska a Turecka zvítězili v Grand Prix soutěže Andreje Stěnina 2021

Reportéři z Ruska a Turecka zvítězili v Grand Prix soutěže Andreje Stěnina 2021

Vítězi letošní soutěže fotografů na počest Andreje Stěnina se staly fotografka z Petrohradu Maria Gelman a turecká reportérka Šebnem Koškun. 18.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-18T15:16+0200

2021-10-18T15:16+0200

2021-10-18T15:16+0200

svět

rusko

turecko

soutěž

soutěž andreje stěnina

fotografie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/86/12/861252_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d5bf6d730f5a31b3f2cc017a83300f99.jpg

Konkurz je organizován Mezinárodní informační agenturou Rossia Segodnia, vede ho Komise Ruské federace pro záležitosti UNESCO. K vyhlášení vítězů ze seznamu finalistů došlo v rámci online ceremonie v multimediálním tiskovém centru mediální skupiny Rossia Segodnia.„Být fotografem, to je velmi čestné, konzervativní umění. V naší současnosti pro to, aby bylo možné udělat fotografii, se musíte ocitnout vedle hrdinů, a to může být ve válce, občanském konfliktu. Právě tak se ve všech „horkých“ místech na světě ocital Andrej Stěnin,“ uvedl generální ředitel Rossia Segodnia Dmitrij Kisilev.Jak řekl ředitel organizace, Grand Prix mezinárodní soutěže fotografů vyhrála fotografka z Petrohradu Maria Gelman za fotografie nazvané М+Т, dalším vítězem se stala turecká fotografka za fotografii nazvanou Nové nebezpečí pro podvodní svět: odpady covidu-19.Série fotografií М+Т je dojemná řada vyprávějící o lásce staršího páru s daunovým syndromem v sociální vesničce Světlana, kde žijí lidé s různými mentálními a fyzickými zvláštnostmi. Spolu s nimi se na místě nacházejí dobrovolníci a ošetřovatelé. Hlavní myšlenka série, kterou autorka vytvářela více než rok, je, že láska nezná hranic.Jak řekla sama Gelman, účast ve fotografické soutěži Andreje Stěnina znamená obrácení pozornosti veřejnosti na sociální témata a jejich sledování. Hovořila také o možnosti podělit se o pohled na svět svýma očima.Na fotografii turecké fotografky se nachází potápěčka, která se účastní programu OSN pro ochranu podvodního světa.„Už mnoho let pracuji na tématu poškozování moří plastovými odpady a mikroplasty. Už před pandemií jsme nezvládali velká množství plastu v našem ekosystému, a to existuje pouze nějakých 60-70 let. Chystala jsem se hledat odpad během potápění. Nic jsem ale hledat nemusela, odpad byl všude,“ uvedla Koškun.Hlavním cíle fotografické soutěže Andreje Stěnina je podpořit mladé fotografy a obrátit pozornost společnosti na úkoly dnešní fotografické žurnalistiky. Jedná se o místo, kde mladí nadějní fotografové předkládají naší pozornosti události a lidi nacházející se okolo nás.Fotograf Rossia Segodnia Andrej Stěnin zemřel při plnění svých služebních povinností oblasti města Sněžnoe, v Doněcké lidové republice, v létě roku 2014. Stěnin se specializoval na fotografování mimořádných situací, katastrof, občanských nepokojů, vojenských konfliktů a dalších náročných situací. Opakovaně vyjížděl do „horkých oblastí“ v Libyi, Libanonu, Sýrii, Turecku, Egyptě a dalších míst. Za svoji odvahu byl posmrtně vyznamenán ruským prezidentem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211018/byvaly-ministr-zahranici-usa-powell-zemrel-ve-veku-84-let-na-komplikace-zpusobene-koronavirem-16211474.html

https://cz.sputniknews.com/20211018/sef-smeru-sd-fico-reaguje-na-slova-lidra-hlasu-tato-vyjadreni-jsou-projevem-politickeho-amaterismu-16210011.html

https://cz.sputniknews.com/20211018/madarske-opozicni-strany-se-spojily-aby-se-postavily-orbanovi-16209052.html

rusko

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, turecko, soutěž, soutěž andreje stěnina, fotografie