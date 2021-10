https://cz.sputniknews.com/20211018/rusko-od-1-listopadu-pozastavuje-praci-zastupitelstvi-pri-nato-16211111.html

Rusko od 1. listopadu pozastavuje práci zastupitelství při NATO

Ruská federace od 1. listopadu pozastavuje práci zastupitelství při NATO. Informoval o tom ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov. 18.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-18T13:43+0200

2021-10-18T13:43+0200

2021-10-18T14:09+0200

Pro kontakty s Moskvou by zástupci NATO nyní měli kontaktovat ruského velvyslance v Belgii, dodal šéf ruského diplomatického resortu.Na dobu neurčitou také nebude fungovat vojenská mise aliance v Moskvě, informační kancelář bude taktéž uzavřena.Lavrov poznamenal, že v současné době neexistuje žádná komunikace mezi stranami prostřednictvím vojáků.Aliance dříve zrušila akreditaci osmi zaměstnancům ruského zastupitelského úřadu a snížila počet povolení na deset.Podle ministra nebylo toto rozhodnutí Rusku vysvětleno. Lavrov zdůraznil, že Moskva „již nebude předstírat, že v blízké budoucnosti jsou možné jakékoli změny ve vztazích“.Informační kancelář NATO v Moskvě odmítla rozhodnutí o pozastavení práce komentovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger..

Já, nedorostlý Kosmo Olin, dosud po autohavárii a úrazu dutohlavy nedoléčený (také se mi bortí nosní přepážka), mám ve věci jasno: RF toto avizovala dopředu. Také o čem by za antagonismů bezúčelně mluvili. To je jako rozhovor mezi ohněm a vodou... a teď už musím končit. Musím poslat instruktážní maily Bidenovi, vedení KSČM a Fialovi. Protože se v politice plácají jako slon v porcelánu. Každý stát by měl mít svou kryptoměnu a také každý okres.

