Slovenská vláda dostáva na frak. Symbolický „čapicový" protest sa konal v najzaostalejšom kúte

Slovenská vláda dostáva na frak. Symbolický „čapicový" protest sa konal v najzaostalejšom kúte

Miesto tohto protestu nebolo zvolené náhodou. V Rimavskej Sobote je dlhodobo najvyššia miera nezamestnanosti, a teda aj najvyššia chudoba na Slovensku. Aj preto je príznačné, že kritika masívneho zdražovania a poklesu životnej úrovne sa pripomínala práve tam na Svetový deň boja proti chudobe, ktorý pripadá na 17. októbra.V čase protestu prebiehajú diskusie o zákone roka, teda o rozpočte, ktorý na jednej strane maximálne zadlžuje Slovensko, paradoxne pri takmer najnižšej miere náhrad pre postihnuté sektory, na strane druhej zmrazuje platy takmer všetkým zamestnancom, teda učiteľom, požiarnikom, policajtom či vojakom. Jedinú výnimku tvoria zdravotníci, tam však bol nastavený valorizačný mechanizmus už v minulosti. Ak si uvedomíme, že dnes máme rekordnú viac než päťpercentnú infláciu, znamená to, že štátnym zamestnancom klesnú reálne platy najmenej o päť percent.Skutočnosť, že túto situáciu vláda v podstate nijako nerieši, je určite hodná protestov, na ktorých sa okrem predstaviteľov strany Smer zúčastnili aj predsedovia mimoparlamentných strán SNS Andrej Danko, či predseda strany Život - národná strana Tomáš Taraba. V amfiteátri v Rimavskej Sobote vystúpil aj hostiteľ - primátor mesta Rimavská Sobota Ján Šimko, okrem iného aj poslanec Národnej rady SR. Pôvodne kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko, dnes je nezávislým poslancom parlamentu.Po už spomenutých Šimkovi, Tarabovi a Dankovi vystúpili štyria z piatich podpredsedov Smeru. S veľmi ostrým prejavom vystúpil predovšetkým Ľuboš Blaha, ktorý veľmi ostro kritizoval súčasnú vládu, urobil ju zodpovednú za 13-tisíc zbytočných úmrtí na Covid-19, vyčítal prezidentke Zuzane Čaputovej zmarenie referenda a vymenoval takmer všetky prešľapy súčasnej garnitúry. Po ňom vystúpil podpredseda Smeru Richard Takáč, ktorého nasledoval Erik Kaliňák, no najväčšie očakávania boli od prejavu predsedu Smeru Roberta Fica. Ten okrem hrubej kritiky súčasnej garnitúry ohlásil dve nové referendové otázky, ktoré mieni Smer predložiť s cieľom vyvolať predčasné voľby.Smer začína jesennú politickú ofenzívu. Už na tomto mítingu bolo ohlásené, že protesty proti vláde budú pokračovať aj 17. novembra. Bude teda zaujímavé sledovať, ako na takéto iniciatívy zareaguje koalícia, ktorej vnútorné konflikty sa každým dňom prehlbujú. Nedávno sme si pripomenuli desiate výročie pádu vlády Ivety Radičovej, niet pochýb o tom, že podobný scenár by si prialo aj veľmi veľa súčasných slovenských voličov.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác A když jim někdo zvedne životní úroveň tak na to doplatí. Z bývalých žebrot se stanou čaputovci a své zachránce poplivou. Vidíme to dnes a denně. Dělejte něco pro lidi, kudlou do zad se vám odmění. 1

Martin 1 Na Matovičovi vidieť veľké emočné vypatie. Jeden deň by chcel ľudí trhať v zuboch a druhý je jak baránok. Treba ho dať na detektor lži on vie čo sa v tej väzbe stalo 1

