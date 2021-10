https://cz.sputniknews.com/20211018/turow-proti-jnschwalde-polaci-objevili-nemene-problematicky-dul-16213164.html

Turów proti Jänschwalde? Poláci objevili neméně problematický důl

Kdybychom mohli podat žalobu u soudu, mohli bychom se revanšovat za Turów, míní jeden z místních úředníků.„Nejen polský důl bere něčí vodu. Také na sobě pociťujeme následky těžby hnědého uhlí z německé strany,“ komentuje situaci kolem dolu Jänschwalde pro Sputnik Ryshard Kowalczuk, starosta gminy Brody.Před několika lety koupil německý důl Jänschwalde sousedící s gminou Brody v jihozápadní části Lubušského vojvodství český koncern EPH. Tento uhelný důl má plochu 80 kilometrů čtverečních. Roční těžba činí 7,4 milionu tun uhlí, které používá stejnojmenná elektrárna, třetí největší v Německu, připomíná money.pl.„Přikázali nám, abychom byli zticha, aby nebyla poškozena dobrá pověst naší země“Starosta gminy Brody Ryszard Kowalczuk v rozhovoru pro Sputnik vysvětlil, že obyvatelé pohraničních území jak v Polsku, tak v Německu, již dlouho pociťují negativní následky těžby hnědého uhlí v tomto dole.„O těchto problémech jsme začali mluvit mnohem dřív, již v roce 2003. Bylo to ale zvláštní období, kdy se Polsko připravovalo na vstup do EU, nikdo z ústředních úřadů nechtěl žádat o odškodné, aby nebránily vstupu. Takže nám rozkázali, abychom byli zticha, aby nebyla poškozena pověst naší země,“ připomněl Kowalczuk.Po letech se problémy obyvatel gminy Brody související s dolem z německé strany vůbec nezmírnily. Starosta vysvětlil, že tento negativní jev existuje dodnes. Příkladů mají dost.„Je to snížení hladiny podzemních vod. Zvlášť velké bylo v červnu 2019, když na některých místech klesala hladina podzemních vod o 2,5 cm denně. Za měsíc to bylo 75 cm, kdežto roční norma nepřekračuje 0,5 metru. Byl to prudký pokles, do té doby k takovým výkyvům nedocházelo. Nejde o absenci atmosférických srážek, vždyť tady jde o podzemní vody (jejichž hladina klesla v roce 2019 místy o 2,5 metru!), nikoliv o povrchové,“ řekl Ryszard Kowalczuk, starosta gminy Brody.Kyselý déšť – „černé” okurky?Nakonec bylo třeba rychle vybudovat vodovod a vrtat stále hlouběji. Totéž bylo se studnami.„Obyvatelé pohraničních obcí, jako například Janiszowice, si začali stěžovat na to, že jim vysychají studny, voda z nich začala prostě mizet. Fakticky musíme kopat hlubší studny než ty, co měli lidé ve svých hospodářstvích, protože jsme byli nuceni jít do jiných vodonosných vrstev,“ řekl Ryszard Kowalczuk.Také poznamenal, že sousedství s dolem vytváří problémy nejen s vodou. Je to také hluk a prach. Zvlášť to pociťují obyvatelé gminy Gubin.„Těžba hnědého uhlí se stále víc přemísťuje na jih, proto se obyvatelé pohraničních obcí v gmině Gubin, Późna a Strzegów bezprostředně potýkají s následky těžby hnědého uhlí, což jsou písečné a prašné bouře. Na druhou stranu dochází v gmině Gubin k takovému jevu, jako jsou kyselé deště, protože těžba uhlí a jeho spalování způsobují bohužel výrony do atmosféry různých škodlivých látek. Po takových deštích zčernají například okurky a rajčata,” řekl starosta Kowalczuk.„Nechceme se zachovat jako Češi“Ryszard Kowalczuk se v rozhovoru pro Sputnik netajil tím, že ve snaze zveřejnit daný problém chce gmina Brody upoutat pozornost vyšších úřadů na fakt, že „jsme tu vystaveni vlivu stejnému tomu, o kterém mluví Češi“.„Nechceme jednat nepromyšleně jako Češi, kteří podali žalobu k soudu EU, aniž by ji podpořili důkazy. Chtěli bychom získat finanční podporu, poněvadž potřebujeme drahé posudky expertů, navíc jsou také služby právnické firmy, která se tím bude zabývat, drahé. Chceme, aby to bylo, jak se říká, lege artis, tedy v souladu se zákonem. Nechceme skandály tam, kde nejsou. Na základě těchto expertních posudků chceme ukázat, že nejen polský důl bere něčí vodu. Také na sobě pociťujeme následky činnosti v oblasti těžby hnědého uhlí z německé strany,“ zdůraznil starosta gminy Brody Ryszard Kowalczuk.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já maniodepresivní Kosmo Olin, vystupující například pod značkou ALIEN, a léčící se po autohavárii na hlavu, mám ve věci jasno: Doly nebudou téměř potřeba, kdyby na světě byla jen zlatá půlmiliarda jedinců, tak třeba dokonalých, jako jsem já dutohlav, jen tak tak unikající dopadení od policie. Proto je tak užitečná světová jaderná válka a aby si každý zájemce mohl koupit atomovou bombu, kalašnikova a yperit. A teď už musím končit, protože jdou ke mě dva detektivové od Masunty nejosvícenějšího, se sítí a s karabáčem. Minule jsem se léčil měsíc a ještě jsem za úkon detektivům musel nastotisíckrát poděkovat a pozvat je na návštěvu k výročí vpádu sovětských vojsk do Československa. 1

Vladimír Štumpa Nedivil bych se, že máš plastickou operaci a jen proto tě policie nedopadla. 1

