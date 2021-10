https://cz.sputniknews.com/20211018/v-eu-informovali-o-jednanich-ohledne-uznavani-covid-certifikatu-s-28-zememi-16215679.html

V EU informovali o jednáních ohledně uznávání covid certifikátů s 28 zeměmi

V EU informovali o jednáních ohledně uznávání covid certifikátů s 28 zeměmi

Podle Evropské komise se do systému dosud zapojilo 43 zemí, včetně 27 členských států Evropské unie, tří států Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Na komisi se obrátilo dalších 60 třetích zemí, které vyjádřily přání připojit se k systému vzájemného uznávání.Celkem již bylo vydáno přibližně 600 milionů certifikátů.Minulý týden se konalo technické setkání Evropské komise a Ruska, jehož cílem bylo vyjasnit postup vzájemného uznávání osvědčení o očkování proti koronaviru.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve prohlásil, že EU se chová k uznávání ruské vakcíny proti covidu-19 neobjektivně. Na setkání se zástupci USA v Ženevě uvedl ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, že všechny překážky pro uznání vakcíny Sputnik V ve WHO byly odstraněny, zbývají některé administrativní postupy. Ministr uvedl, že generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus potvrdil, že „další práci“ nic nebrání. Později ruský ministr zdravotnictví Muraško uvedl, že balík dokumentů pro registraci vakcíny Sputnik V ve WHO byl dopracován, rozpory byly odstraněny.Podle informací Světové zdravotnické organizace celkem na planetě onemocnělo koronavirem přes 234 milionů lidí, z nichž 4,8 milionu zemřelo. Nejsložitější situace vznikla v USA, Indii, Brazílii a Velké Británii.Nejúčinnější způsob ochranyProfilové rezorty připomínají, že vakcinace zůstává i nadále tím nejúčinnějším způsobem ochrany před těžkým průběhem nemoci a jejími nezvratnými následky. Podle slov ministra zdravotnictví Ruska Michaila Muraška většinu pacientů, kteří se dostávají do nemocnic s covidem-19, tvoří neočkovaní. Koncem září ve WHO promluvili o spojení úmrtnosti na koronavirus s odmítnutím vakcinace.Nutno podotknout, že situace se zhoršuje i v České republice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch konstatoval, že se epidemie nevyvíjí dobře, a proto je třeba zkrátit platnost antigenních testů na jeden den a PCR na tři dny. Karanténa by měla po negativním PCR testu trvat týden.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

