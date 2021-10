https://cz.sputniknews.com/20211018/vedec-vysvetlil-jak-zpomalit-starnuti-hlavniho-lidskeho-organu-16199389.html

Vědec vysvětlil, jak zpomalit stárnutí hlavního lidského orgánu

Vědec vysvětlil, jak zpomalit stárnutí hlavního lidského orgánu

Lidský mozek může předčasně zestárnout již ve 30 letech, zhorší se paměť, sníží se produktivita práce. Jak tomu zabránit, sdělil v rozhovoru pro Sputnik... 18.10.2021

Lidé si začínají s postupujícím věkem hůře pamatovat nové informace, práce s více úkoly je pro ně obtížnější, řekl Lebeděv. Může to být způsobeno poruchami souvisejícími se stárnutím mozku. Přičemž občas se takové symptomy jako zhoršení paměti a snížení práceschopnosti vyskytují u poměrně mladých lidí.Zpomalit vývoj kognitivních poruch je možné pomocí zdravého způsobu života, je přesvědčen vědec.„Spánek, stravování, tělesné aktivity, to jsou tři základní věci, které lidé potřebují. Když jedna z nich chybí, to znamená, že se buď špatně stravujeme, nebo nemáme pravidelný spánek, nebo se málo pohybujeme, pak nefunguje všechno ostatní. Jsou to tři pilíře, na kterých se drží naše kognitivní zdraví,“ zdůraznil Lebeděv.V případě, že dobrý spánek, správné stravování a sportování nepomáhají obnovit paměť, je třeba se obrátit na lékaře.Jak předpovědět blížící se demenciPředtím byl v časopise EMBO Molecular Medicine uveřejněn článek o výzkumnících z Göttingenské a Mnichovské univerzity v Německu, kteří objevili v krvi biologické markery, jejichž zvýšený obsah může svědčit o blížící se demenci.S pomocí pokusů na myších a buněčných kulturách objevili experti tři mikroRNA, které působily jako marker mozkové práceschopnosti. Zvýšená hladina těchto markerů může předpovídat vznik demence 2-5 let před vznikem symptomů.„Když se projeví symptomy demence, mozek je již silně poškozený. Jsou zapotřebí testy, které jsou ideální před vznikem choroby a spolehlivě hodnotí riziko dalšího vývoje,“ řekl jeden z účastníků výzkumu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

