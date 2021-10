https://cz.sputniknews.com/20211018/vit-rakusan-by-dopral-kreslo-ministra-bartosovi-pry-to-behem-predvolebni-kampane-schytal-16211364.html

Vít Rakušan by dopřál křeslo ministra Bartošovi. Prý to během předvolební kampaně schytal

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan si myslí, že předseda Pirátů Ivan Bartoš by měl dostat ministerské křeslo. Rakušan se o tom zmínil v Novém dni na CNN Prima... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Společná koalice Pirátů se Stan získala ve volbách 37 mandátů, ale v souvislosti s tím, že voliči na hlasovacích lístcích kroužkovali kandidáty Starostů, Piráti získají pouze čtyři mandáty.Nehledě na to by ale mohli Piráti získat dvě ministerstva. Koalice Pirátů a Stan by od vítězné koalice Spolu mohla dostat 6 resortů, jak je v koalici pak budou dělit mezi sebou, záleží na nich.Jak píše CNN Prima News, existuje možnost vzniku postu ministra pro IT a digitalizaci a v čele právě tohoto resortu by mohl být předseda Pirátů Ivan Bartoš. O Bartoši se však spekuluje také jako o ministrovi pro místní rozvoj.Dva resorty je přepychNěkteří odborníci si však myslí, že dva resorty pro čtyři poslance od Pirátů je moc.„Všichni kromě Pirátů už byli ve vládě a ví, jaký je problém, když dáte parťákovi ministerstvo a on více než s opozicí bojuje s vámi. Teď půjde o každý resort a hraje se o zastoupení Pirátů po jejich volebním fiasku. Usmívám se, že chtějí vicepremiéra pro digitalizaci se čtyřmi poslanci,“ uvedl komentátor Petr Holec.Rakušan se však k počtům odmítl vyjádřit, protože vyjednávání s koalicí Spolu ještě neprobíhají.Sám pro sebe by chtěl křeslo ministra vnitra. Ale vše bude záviset na vyjednávání se Spolu.Starostové by také měli zájem o ministerstvo životního prostředí. Na druhé straně si však uvědomují, že problematika je blízká také ODS i KDU-ČSL. Podle Rakušana by podepsání vládní koaliční smlouvy s rozdělením ministerstev mělo být hotovo nejpozději na ustavující schůzi Sněmovny 8. listopadu.Jedno je pro Piráty máloPirátský zákonodárce Martin Jiránek nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že není spravedlivé, aby měla strana v gesci jedno ministerstvo, i když budou mít Piráti pouze čtyři poslance. Dodal, že Piráti disponují dostatečným množstvím kvalifikovaných lidí, kteří by mohli stát v čele resortů.„Máme nějaký seznam ministerstev, o kterých víme, že na ně máme kvalifikované lidi. V rámci koalice je poměrně velká shoda,“ popsal situaci Jiránek. Konečný výsledek však bude záviset na koalici Spolu, která má svoji představu o tom, jak by měl vypadat kabinet.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

