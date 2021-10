https://cz.sputniknews.com/20211018/vystrcil-chce-znat-prognozu-zemanova-zdravotniho-stavu-nevykonavani-uradu-muze-byt-docasne-tvrdi-16207152.html

Vystrčil chce znát prognózu Zemanova zdravotního stavu. „Nevykonávání úřadu může být dočasné,“ tvrdí

Vystrčil chce znát prognózu Zemanova zdravotního stavu. „Nevykonávání úřadu může být dočasné,“ tvrdí

Ve dnešní Snídani s Novou byl hostem předseda Senátu Miloš Vystrčil, který uvedl, že je důležité vědět, jaká je prognóza stavu prezidenta Miloše Zemana. Podle... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

Vystrčil konstatoval, že chce znát prognózu stavu prezidenta Miloše Zemana. Podle něj stále neví, jak na tom prezident je. „Nezajímá nás ani tak moc, jakou má diagnózu, spíše jestli bude schopen vykonávat svůj úřad,“ uvedl.Připomeňme, že Vystrčil napsal Ústřední vojenské nemocnici, kde se momentálně prezident nachází, dopis, ve kterém žádá bližší informace o stavu prezidenta.Ústřední vojenská nemocnice dnes ráno odeslala Vystrčilovi odpověď týkající se stavu prezidenta Zemana. Obsah odpovědi kvůli dodržování zákona nemocnice nezveřejní. Nemocnice o tom informovala na webu.Vystrčil si také myslí, že prezident není v dobrých rukou. „Kdyby byl pan prezident v dobré kondici, nesnesl by způsob informování ze strany Kanceláře prezidenta republiky,“ sdělil.Podle svých vlastních slov se chce především připravit na to, co se bude dít po 8. listopadu, kdy se sejde poprvé nová Poslanecká sněmovna. Pakliže by se ukázalo, že Zeman nebude schopen vykonávat své povinnosti, chce Senát aktivovat článek 66, který jej zbaví pravomocí. Avšak podle Vystrčila může být takový krok dočasný a poté, co se Zeman uzdraví, by se mu mohly pravomoci vrátit.Prezidentova hospitalizacePřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho před tím v Lánech navštívil premiér Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že Zeman komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi.Podle Deníku N, který má informace od „dobře informovaných zdrojů“, trpí český prezident Miloš Zeman jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza. Uvádí se, že Zemanův zdravotní stav je prý vážnější, a údajně mu brání v plnohodnotném plnění funkce prezidenta.V neděli se před hlavním vjezdem do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích odehrál protest. Důvodem je chování hradní kanceláře v případě Zemanovy hospitalizace. Zmiňme, že obě protestní akce byly reakcí na události posledních dnů, kdy za Milošem Zemanem do ÚVN zavítal na návštěvu předseda Sněmovny Radek Vondráček. Tato událost vzbudila velké vášně, jelikož o návštěvě nevěděl ani ošetřující lékař. Policie ČR následně podnikla jisté kroky a k prezidentovi mimo nejbližší rodinu bez předchozí domluvy už nikoho pouštět nebude.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

