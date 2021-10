Asociace PR sbírá podpisy proti Ovčáčkovi a vystavuje mu červenou kartu

https://cz.sputniknews.com/20211019/asociace-pr-sbira-podpisy-proti-ovcackovi-a-vystavuje-mu-cervenou-kartu-16219477.html

Asociace Public Relations – dobrovolné sdružení, které chce prezentovat obor PR, dospěla k názoru, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček nevykonává svoji práci eticky... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

Asociace dál nabádá čtenáře, aby se k iniciativě připojili a aby společně vystavili Jiřímu Ovčáčkovi červenou kartu.Dále se uvádí, že Jiří Ovčáček se dlouhodobě proviňuje ve vztahu k etickým principům práce profesionála v oblasti public relations. Týká se to zejména Helsinské deklarace, která byla formulována organizací ICCO a která v deseti bodech popisuje principy práce profesionálů v oblasti PR.„Jiří Ovčáček porušuje přinejmenším pět z nich,“ uvádí se dál. Pak následuje všech pět bodů deklarace, které podle asociace Ovčáček porušuje.Co se týče pravdivé a transparentní komunikace, podle dopisu byl Ovčáček několikrát usvědčen ve lži. Kromě toho prý není zřejmé, zda uvádí svůj osobní názor, nebo tlumočí slova prezidenta. „Vlastní názory by přitom v roli tiskového mluvčího prezidenta republiky a na kanálech pro tyto účely zřízených prezentovat vůbec neměl,“ praví asociace.Další, co je Ovčáčkovi vytýkáno, je, že výkonem své práce přispívá k vytváření názoru, že jeho práce nepodléhá žádným profesním nebo etickým principům. Podle asociace je ale opak pravdou, a tato práce s dlouhou tradicí podléhá principům, popsaným ve Stockholmské chartě, Helsinské deklaraci i jiných kodexech.„Pomineme-li obavu, že Jiří Ovčáček fake news sám i vytváří, tak nedostatečnou komunikací a jinotaji nepochybně dává zcela zbytečně prostor pro spekulace a jejich šíření veřejným prostorem,“ uvádí se k bodu číslo tři: Nikdy nepřispívat k rozšiřování fake news.Čtvrtý bod, který prý Ovčáček porušuje, zní: „Nedopouštět se diskriminace nebo nepřátelského jednání vůči některým osobám či komunitám.“ V dopisu se k tomuto bodu dál uvádí, že Ovčáček na svém postu opakovaně uráží novináře, nálepkuje část veřejnosti a ostouzí občany.K pátému bodu, odpovědnému využívání sociálních médií stojí:„Jako občané České republiky a profesionálové z oboru považujeme jeho setrvání ve veřejně placené roli za neúnosné a zcela se od jeho práce distancujeme,“ stojí v závěru.Zní i další kritické hlasyV souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana se však nejedná o první kritiku mluvčího Jiřího Ovčáčka.Například bývalý šéf Senátu Milan Štěch uvedl, že to, co si dovoluje tiskový mluvčí prezidenta, nemá v Evropě obdoby. Uvedl to ve vysílání na CNN Prima News.„To, co si léta dovoluje tiskový mluvčí, to nemá v Evropě obdoby,“ vysvětlil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Neklamné znamení, že hon na čarodějnice započal. 6

Genadij . Do Ovčáčka je každému Lejno, kdyby ho prezident státník, Miloš Zeman nechtěl, tak ho vyrazí. A zločince je třeba řádně proočkovat kvalitními vakcínami proti kovidu. Ať se toho prozápadního šmejdu konečně zbavíme... 5

6

