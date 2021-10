Babiš chce po Kulhánkovi, aby odebral Nejedlému diplomatický pas. Šéf diplomacie neotálí

https://cz.sputniknews.com/20211019/babis-chce-po-kulhankovi-aby-odebral-nejedlemu-diplomaticky-pas-sef-diplomacie-neotali-16222095.html

Předseda vlády Andrej Babiš si myslí, že by poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý neměl disponovat diplomatickým pasem. 19.10.2021, Sputnik Česká republika

Premiér pro rádio Impuls uvedl, že navrhl ministru zahraničí Jakubovi Kulhánkovi, aby mu jej odebral.„Diplomatický pas by neměl mít, nevím, proč ho má. Žádný můj poradce ho nemá,“ pronesl Babiš.Šéf resortu diplomacie Kulhánek na Twitteru uvedl, že poradce vyzval, aby do sedmi dnů diplomatický pas vrátil.„Je nepravděpodobné, že by nyní pas využíval k původnímu účelu, tedy k doprovodu prezidenta na oficiální zahraniční cesty. Pokud do sedmi dnů diplomatický pas nevrátí, tak bude zneplatněn,“ přišel s varováním ministr zahraničí.Nejedlý pro Deník N uvedl, že mu diplomatický pas nikdy nepomohl k ničemu jinému, než že nemusel stát sám fronty na víza, když cestoval s prezidentem.„Odevzdám ho, když mi to napíšou, do té doby to ale dělat nebudu,“ ujistil.Nejedlý coby ekonomický poradce hlavy státu je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. Svého času se například účastnil jednání Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.Je pozoruhodné, že v pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář.Babiš se také vyslovil k návštěvě Radka Vondráčka prezidenta v nemocnici.V této souvislosti na funkci, o kterou Vondráček v hnutí ANO usiloval, ho doporučovat nebude.„Je to erudovaný právník, má zkušenosti, ANO ho určitě bude chtít nominovat na jinou funkci. Podle mě byl akorát uveden v omyl, sehrál roli takzvaného užitečného idiota,“ domnívá se premiér.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

