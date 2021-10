https://cz.sputniknews.com/20211019/babis-nechapu-proc-senat-ted-resi-zemanovo-zdravi-muze-to-pockat-16227413.html

Babiš: Nechápu, proč Senát teď řeší Zemanovo zdraví. Může to počkat

Babiš: Nechápu, proč Senát teď řeší Zemanovo zdraví. Může to počkat

Končící předseda vlády Andrej Babiš se podivil nad činnostmi předsedy Senátu Miloše Vystrčila ohledně zdraví Miloše Zemana. Nechápe, proč Senát teď řeší... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T22:50+0200

2021-10-19T22:50+0200

2021-10-19T22:53+0200

česko

miloš zeman

andrej babiš

nemoc

prezident

senát

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

„Nechápu to. Nevím, proč s tím Senát přichází už teď, když může počkat,“ uvedl předseda vlády pro CNN Prima News v odpovědi na otázku, co si myslí o aktivitách Senátu směřovaných na aktivaci článku 66 Ústavy, kdy by Zeman byl zbaven svých prezidentských pravomocí.„Zeman není na řadě, jeho úkony nastanou teprve po demisi vlády, to může být až na začátku prosince. Potom je legitimní se zeptat, jak je na tom a jestli je schopen úkony realizovat. Nechápu to. Nevím, proč s tím Senát přichází už teď, když může počkat,“ prohlásil dále Andrej Babiš.Dosluhující předseda vlády uvedl, že pokud by byl prezident zbaven svých pravomocí, tak by vznikající vládní pětikoalice měla prakticky veškerou moc.„Tento slepenec a protibabišovská pětikoalice si zvolí za předsedkyni Sněmovny paní Pekarovou Adamovou. Koalici nahrává i Senát a Ústavní soud. Lidé nesmí mít pocit, že jde o nějaký puč,“ řekl pro televizní stanici.Slova VystrčilaPředseda Senátu Miloš Vystrčil včera přinesl informace ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.„Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Je hodnocena jako málo pravděpodobná.Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. 10., brzy dopoledne seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si vedení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím,“ prohlásil včera předseda Senátu během tiskové konference, kde seznámil veřejnost s obsahem dopisu od ředitele Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdraví Miloše Zemana.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211019/cesi-jsou-povinni-podporit-polaky-exprezident-klaus-se-pustil-do-von-der-leyenove-16225908.html

https://cz.sputniknews.com/20211019/bobosikova-k-mynarovi-vraci-se-doba-kdy-o-tom-kdo-je-zlocinec-rozhodovaly-strany-narodni-fronty-16224633.html

https://cz.sputniknews.com/20211019/radek-vondracek-byl-vyrazen-z-vyjednavaciho-tymu-ano-16226916.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, andrej babiš, nemoc, prezident, senát