Babiš: Vondráček nebude kandidátem na do vedení nové sněmovny

Předseda vlády Andrej Babiš v České televizi uvedl, že stávající předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček nebude kandidátem na předsedu v nové sněmovně. 19.10.2021

„Myslím, že nebude, nebylo by to dobré,“ uvedl na otázku, zdali bude nominován Radek Vondráček do čela Poslanecké sněmovny.Babiš tak reaguje na situaci, kdy Vondráček navštívil prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici. Byl k němu doveden vedoucím hradní kanceláře Vratislavem Mynářem bez vědomí lékařů.„Tam neměl chodit, tam neměl co dělat,“ dodal Andrej Babiš s tím, že dnes na poslaneckém klubu ANO musí Vondráček vysvětlit, co tam u prezidenta dělal.Vratislav MynářPředseda vlády Andrej Babiš vyzval v rozhovoru pro Idnes k rezignaci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře. Jeho aktivity v otázce prezidentova zdraví označil za „neadekvátní a nepřijatelné“.„(…) proto by bylo nejlepší, kdyby rezignoval ze své funkce, a to okamžitě. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné. To je ten hlavní problém,“ sdělil Andrej Babiš.Za pochybení Mynáře označil jeho tiskové konference, „kde nikdo nepochopil, proč je dělá“.Babiš nicméně uvedl, že v současné době není na pořadu dne aktivace článku 66 Ústavy, který by zbavil prezidenta pravomocí. Ten se prý v nemocnici nachází teprve krátce. Navíc povolební situace, v níž se země aktuálně nachází, nevyžaduje žádné kroky prezidenta.O aktivaci článku 66 by, podle jeho slov, bylo možné hovořit později, kdy už bude řada na prezidentovi při formování nové vlády.Předseda SenátuPředseda Senátu Miloš Vystrčil včera přinesl informace ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.„Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Je hodnocena jako málo pravděpodobná.Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. 10., brzy dopoledne seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si vedení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím,“ prohlásil včera předseda Senátu během tiskové konference, kde seznámil veřejnost s obsahem dopisu od ředitele Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdraví Miloše Zemana.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

