Babiš vyzývá Mynáře k rezignaci: Jeho aktivita je neadekvátní a nepřijatelná, tvrdí

Předseda Senátu Miloš Vystrčil včera informoval, že dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná.Dále Vystrčil uvedl, že se stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha o stavu prezidenta republiky byl ve středu 13. 10., brzy dopoledne, seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Tomu bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě. I přes to ale dotyčný tvrdil, že Zemanův stav na jeho funkci nemá vliv.Nyní se k celé věci vyslovil premiér Andrej Babiš, který Mynáře vyzval k rezignaci.Premiér také v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že aktivity hradního kancléře musí skončit jeho rezignací, jelikož jsou hlavním problémem současného dění okolo zdravotního stavu Zemana. Rovněž dodal, že pokud tak Mynář neučiní, pak po aktivaci článku 66 případné personální změny udělá sám.V rozhovoru také z Babišovy strany zaznělo, že za velký přešlap považuje zejména Mynářovy tiskové konference, „kde nikdo nepochopil, proč je dělá“ a dodal, že i jeho „další aktivity jsou nepřijatelné“.Nicméně, premiér přiznal, že Mynář nebyl sám, kdo se dopustil chyby. Zásadně dle něj pochybil i předseda Sněmovny Radek Vondráček, když za Zemanem zavítal do nemocnice na návštěvu. ÚVN později v tiskovém prohlášení uvedla, že ke schůzce došlo bez vědomí lékařů.Zemanova hospitalizace a diagnózaPřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho před tím v Lánech navštívil premiér Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu.Minulý čtvrtek na tiskové konferenci prezidentova manželka sdělila, že zdravotní stav Miloše Zemana vyžaduje jeho další hospitalizaci. Novináře vyzvala k trpělivosti a spekulace o jeho zdraví označila za neetické.Den před tím Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu má způsobovat jaterní cirhóza.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Minimálně do vypršení 30denního limitu na zasedání sněmovny jde vše normálně, ať je Zeman schopný nebo neschopný. A pak by ho musel zastoupit předseda dolní sněmovny, kvůli kterému bude mít avanturní pětikoalice zase hafo výhrad. Byla a je šance, že se zdravotní stav Zemana do potřebné doby zlepší. Netřeba podléhat divočině pokleslé protizemanovské pětikoalici. Takže s Mynářem na cca 90 % souhlasím. 6

wwwbuerger.. Já, postižený nedostatečností mozkových chlopní po vážném poranění meziušního prostoru autonehodou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin, nebo pod matematickými symboly, nebo jako ALIEN, mám ve věci jasno: Zeman, můj oblíbenec, kterému dám vystavět bronzovou sochu v nadživotní velikosti, asi nechtěl, aby se jeho zdravotní stav zveřejňoval, dokud to nebude pro ČR nutno z hlediska jeho politických úkonů. Babiš si vyrábí aliby, kancléře hodil přes palubu. Mohl se vyjádřit kulantněji. Nedemokratická pětikoalice vůbec nedisponuje základní dávkou tolerantnosti a etiky. A teď už musím končit. Z pravého ucha mi vytéká hnis. Musím do příslušné lebeční dutiny doplnit dávku kaučuku. 4

