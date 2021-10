https://cz.sputniknews.com/20211019/bobosikova-k-mynarovi-vraci-se-doba-kdy-o-tom-kdo-je-zlocinec-rozhodovaly-strany-narodni-fronty-16224633.html

Bobošíková k Mynářovi: Vrací se doba, kdy o tom, kdo je zločinec, rozhodovaly strany Národní fronty

Někteří se však Mynáře zastávají, mezi nimi například moderátorka a politička Jana Bobošíková.Na tom, že by měl Vratislav Mynář rezignovat, se shodla většina politiků. Vše začalo z Andreje Babiše.Rovněž dodal, že pokud tak Mynář neučiní, pak po aktivaci článku 66 případné personální změny udělá sám.Totožný názor zastává také lídr koalice Spolu Petr Fiala.Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v kroku Andreje Babiše uviděla krok k prezidentské kandidatuře.„Výzva k rezignaci Vratislava Mynáře je od Andreje Babiše krokem k prezidentské kandidatuře. Jde o správný postoj, ale hradní partička se teď nechová jinak, než tomu bylo v minulosti. Tehdy premiér odvahu neměl, protože prezidenta potřeboval. Odvážný a rázný jen když je to levné,“ napsala na svém účtu na Twitteru Markéta Pekarová Adamová.Na situaci na Twitteru zareagoval bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, podle kterého se nikdy nedozvíme, jak dlouho Vratislav Mynář vykonával pravomoci prezidenta. „Nikdy se už nedozvíme, jak dlouho nikým nevolený Vr. Mynář fakticky vykonával pravomoci prezidenta za nemocného M. Zemana,“ píše Kalousek. Mynáře dále označil za zločince.Našli se však i takový, kteří se postavili na stranu Mynáře. Patří k nim například Jana Bobošíková. Politička takovým způsobem reagovala na komentáře politiků, které obletěly média.Reakce MynářeK výzvě, aby rezignoval, se vyjádřil i Vratislav Mynář. Uvedl, že jediný, kdo ho může odvolat, je prezident republiky Miloš Zeman.„Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat,“ uvedl Mynář.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Jeden by nevěřil jak se vítězové voleb třesou aby mohli pracovat pro blaho občanů ČR, nebo chtějí rychle k vyhřátým ministerským křeslům před tuhou zimou ? 1

cepo Ta tragedie jmenem Pekarova vyhlasila , ze Rusko , nebude v CR stavet ani ptaci budku....hodne zabavy Cesi ! 0

