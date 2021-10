https://cz.sputniknews.com/20211019/cesi-jsou-povinni-podporit-polaky-exprezident-klaus-se-pustil-do-von-der-leyenove-16225908.html

„Češi jsou povinni podpořit Poláky.“ Exprezident Klaus se pustil do von der Leyenové

Institut Václava Klause vydal prohlášení k reakci Ursuly von der Leyenové na rozhodnutí polského ústavního soudu, podle něhož některé evropské úmluvy protiřečí... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

„Když dochází v Evropě, resp. v Evropské unii, ke zjevnému ohrožení demokracie, je třeba, aby evropští demokraté hlasitě protestovali. Dnes nejde o maličkost. Paní Leyenová v Evropském parlamentu prohlásila – citováno médii, u nás např. okamžitě Českou televizí – že „rozhodnutí polského ústavního soudu ohrožuje základy Evropské unie. Evropská komise musí chránit občany unie a bude proto jednat.“ To je bezprecedentní výrok,“ píše ve zprávě IVK, pod níž je podepsán bývalý prezident s kolektivem.Polský ústavní soud před nedávnem prohlásil, že část smluv, které tvoří Evropskou unii, není kompatibilní s ústavou Polska a dodal, že polská ústava je nadřazena evropským smlouvám.„Názor tohoto orgánu nemá právo nikdo, ani úřednice Evropské komise, kterou paní Leyenová je, nerespektovat. Určitě si nesmí dovolit říci, že jsou tím „ohroženy základy Evropské unie“. Rozhodnutím polského ústavního soudu však byly zpochybněny jednostranné názory a postoje, které už léta prosazují evropští úředníci, evropští aktivisté a část evropských politiků,“ myslí si bývalý prezident s kolegy.Václav Klaus uvedl, že nehledě na slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že unie musí proti Polsku zakročit, aby ochránila občany EU, necítí se rozhodnutím polského soudu nijak ohrožen.„Je povinností nás, Čechů, abychom Poláky v této věci ve vlastním zájmu podpořili,“ dodal Václav Klaus.V závěru zprávy stojí, že bývalý prezident odeslal vrcholným polským politikům dopis, kde jim vyjádřil podporu.„Václav Klaus krátce před dnešním výpadem paní Leyenové odeslal dopis Jaroslawu Kaczyńskému, v němž s podobnými argumenty osobně podpořil polské postoje,“ uvedl IVK na závěr.Von der LeyenV první polovině října bylo informováno, že po rozhodnutí polského ústavního soudu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová avizovala, že „použije veškerou svou moc“, aby vynutila uplatňování evropského práva. Berlín vyslovil Komisi svou „plnou podporu“.„Evropská unie je společenstvím hodnot a práva. To je to, co naši unii pojí a posiluje,“ uvedla předsedkyně Evropské komise ve svém prohlášení. „Naší zásadní prioritou je zajistit, že jsou chráněna práva polských občanů a že mohou polští občané využívat výhod plynoucích ze členství v Evropské unii, stejně jako občané dalších zemí,“ prohlásila dále.„Právo EU je nadřazené národnímu právu, a to včetně ústavních úprav. K tomu se všechny členské země EU zavázaly, když se stávaly členy Evropské unie,“ upozornila von der Leyenová. „Použijeme veškerou svou moc, kterou nám poskytují Smlouvy, abychom to zajistili,“ odkázala předsedkyně Komise na primární právo EU, které ovšem polský ústavní soud svým rozhodnutím zpochybnil.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir Bylo nám často předkládáno, že Lukašenko je poslední diktátor v Evrpě. Nechci nikoho soudit, ale vidím to následovně: Lukašenko a paní Leyenová jsou poslední dva diktátoři v Evrpě a to panu Lukašenkovi se za to srovnání omlouvám. 4

cepo Tak to vidite obcania EU z povodne avizovanej hospodarskej spoluprace sa vyklula diktatura, kde Luky je len bridilom ! 2

