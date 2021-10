https://cz.sputniknews.com/20211019/chteli-jsme-prelstit-gazprom-ted-jsme-bez-plynu-bulharsky-exministr-energetiky-promluvil-16224412.html

Chtěli jsme přelstít Gazprom, teď jsme bez plynu: Bulharský exministr energetiky promluvil

svět

bulharsko

elektřina

energetická bezpečnost

Připomeneme, že kvůli podražení plynu na trhu vyrostla cena tohoto paliva v Bulharsku od 1. října o 36.2 %.Jak řekl bývalý ministr pro portál Epicenter, ještě před několika měsíci, kdy v čele vlády stál Borisov, si Bulharsko nemohlo ani představit, že se ocitne v nynější situaci z hlediska dodávek plynu. Tehdy se vládě podařilo uzavřít novou dohodu s Gazpromem na dodávky plynu. Jednou z podmínek dohody bylo uzavření takzvané spot-dohody, kdy platba probíhá okamžitě podle cen, které jsou na daný moment aktuální.Uzavření dohody přitom bylo vyvoláno politickými příčinami – snahou o to připravit společnost o její hlavní výhodu, kterou jsou dlouhodobé dohody, vysvětlil Ovčarov.„No, a co se teď děje? Nás donutili přivázat se ke spotovému trhu a terminálům se stlačeným plynem, a teď jsme zůstali bez plynu, protože USA (s jejich dodávkami stlačeného plynu – red.) se rozhodly jít tam, kde je vyšší cena (do Číny – red.),“ uvedl bývalý ministr.Ovčarov se dotkl také situace s elektrickou energií. Vyjádřil naději na to, že do blackoutů v Bulharsku situace nedojde. Podle slov bývalého ministra se Bulharsko neobejde bez tepelné elektrárny Marica Iztok, a v budoucnu se země neobejde bez jaderné elektrárny Belene.V průběhu posledních několika desítek let muselo Bulharsko opakovaně zastavovat stavbu své jaderné elektrárny Belene, naposledy v roce 2012. Podle názoru expertů k tomu došlo kvůli tlaku ze strany USA. V roce 2020, kdy došlo k oživení projektu, Bulharsko zahájilo proces hledání strategického investora. Projektu se účastnily ruské, americké, korejské, čínské a francouzské společnosti.Na začátku roku ovšem vyšlo najevo, že se vláda může vzdát stavby Belene a místo toho postavit nové bloky na jaderné elektrárně Kozlodue. Takovou radu dostalo Bulharsko, jak řekli Borisov a bývalá ministryně energetiky Temenužka Petkova, od USA.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Jo, vazalství se někdy nevyplácí, mohli dostávat peníze za tranzit a smát se jako Turci. Stačí tři zastavené projekty s Ruskem na přání spojence, projekty JE "Belene", bulharský plynovod "Jižní potok", ropovod "Burgas". 12

vladimir007 Řekl bych, že se po různých případech jeví to, že americké rady je třeba ignorovat. Oni mají vždycky na mysli jen svůj prospěch a škodu Rusů ... 12

bulharsko

Zprávy

bulharsko, elektřina, energetická bezpečnost