Covid-19 sílí: V ČR je nejvíce nakažených od dubna a roste i počet lidí v nemocnicích

Covid-19 sílí: V ČR je nejvíce nakažených od dubna a roste i počet lidí v nemocnicích

Nejnovější údaje zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví ČR uvádí, že za pondělní den přibylo 2521 nově nakažených. Připomeňme, že za neděli to bylo 794 a minulé pondělí 1341. Celkem bylo včera provedeno 25 472 PCR testů a 45 551 antigenních testů. Z včerejšího počtu nakažených bylo 230 lidí ve věku nad 65 let.Pokud jde o počet hospitalizovaných, ten se také skokově zvyšuje. V nemocnicích s covidem-19 aktuálně leží 544 lidí, což je také nejvíce od května. Aktuálně je 95 lidí ve vážném stavu. Minulé pondělí bylo přitom v nemocnicích „jen“ 406 lidí a 76 z nich potřebovalo intenzivní péči. Resort zdravotnictví navíc uvádí, že v českých nemocnicích je nyní volných 25 % standardních lůžek s kyslíkem a 29 % lůžek s umělou plicní ventilací.Co se týče reprodukčního čísla, i to vzrostlo. Konkrétně stouplo na hodnotu 1,47. Zároveň se zvýšila i tzv. sedmidenní incidence, která vzrostla na hodnotu 101.Za zmínku stojí, že zatím nejhorší situace panuje v okrese Ostrava, kde za posledních sedm dní evidují 264 nakažených na sto tisíc obyvatel. V tamní nemocnici dokonce platí zákaz návštěv, kterýbude plošný až do odvolání. Za Ostravou následuje okres České Budějovice (246 nakažených na sto tisíc) a Přerov (228). Hodnotu přes 200 vykazují také Prachatice. Těsně pod hranicí 200 je Pelhřimov. Naopak nejlepší situaci vykazuje okres Náchod, kde za poslední týden hlásí jen devět infikovaných na sto tisíc obyvatel.Zaměříme-li se na očkování, v ČR bylo vyočkováno již skoro dvanáct milionů očkovacích dávek, z toho 12 593 v pondělí. Nejvíce se očkuje v hlavním městě, nejméně pak v Karlovarském kraji.Bohužel se zvýšil i počet obětí na koronavirus – v pondělí s nákazou zemřelo osm lidí, ale tento údaj může být ještě aktualizován. Uvádí se zatím, že za poslední týden zemřelo 54 nemocných, což je více než dohromady za celé září. V Česku si tak covid-19 vyžádal již 30 570 obětí.Dodejme, že od 1. března 2020, kdy v ČR epidemie vypukla,bylo v zemi potvrzeno přes 1,7 milionu případů koronaviru. Drtivá většina nakažených se ale vyléčila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211018/covid-na-podzim-sili-imunita-cechu-slabne-planuji-se-razie-a-vyssi-pokuty-za-poruseni-pravidel--16213336.html

Réunion Nový koronavirus je umělého původu. Původně byl vyvíjen v USA ve Fort Dettrick a když je odtamtud vyhodili pro porušování bezpečnostních protokolů (do řeky jim unikal kontaminovaný sajrajt), pokračoval výzkum v Číně. Mimochodem, pod dozorem Anthonyho Fauciho, hlavního bojovníka “proti” epidemii koronaviru, svatého epidemiologa a hlavu pomazanou nejsvětější stolicí. Roušky se používají jen jako nástroj psychoteroru. Plošné nošení roušek nijak neovlivňuje šíření virových onemocnění. Celkově zdraví naopak spíš škodí – fyzickému i psychickému. Tyranie obličejových masek se používá jen kvůli tomu, aby bylo co nejvíc lidí donuceno k přijetí experimentální pseudo-vakcíny. Nedávno to zcela otevřeně řekl i nás vrchní kolaborant Prymula, když doslova řekl, že děti jsou nuceny nosit roušky jen kvůli tomu, aby se donutili neposlušní rodiče k pseudo-vakcinaci. Nemocnice dostávaly obrovské finanční bonusy za pacienty, které vykazovali jako nemocné COVID-19.

Réunion Pro každou nemocnici bylo extrémně výhodné vykazovat co nejvíc pacientů jako “koviďáky”. Při přesunech z oddělení na oddělení je dokonce vykazovali jako nové případy. Celá koronavirová krize byla naplánovaná dlouho předem. I když se to takzvaní “fact-checkeři” snaží slovíčkařením všelijak popřít, je nezpochybnitelným faktem, že jen pár měsíců před spuštěním koronové apokalypsy probíhal Event 201, kde bylo přesně popsáno, jak přijde koronavirus, jak se bude pečlivě šířit panika a celkově plán na patřičné skřípnutí lidstva. Faktem je i to, že ke koronaviru už dlouho před pandemií probíhala registrace patentů spojených přímo s touto událostí.

