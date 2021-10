https://cz.sputniknews.com/20211019/divaci-v-upoutavce-noveho-batmana-nejvic-pozornosti-venovali-salku-latte-16213700.html

Diváci v upoutávce nového Batmana nejvíc pozornosti věnovali šálku latte

Na internetu uživatelé diskutují o nové upoutávce filmu Matta Reevese Batman s Robertem Pattinsonem, který byl zveřejněn na YouTube, nejvíc však diváky zaujal...

Nehledě na to, že v upoutávce jsou epické záběry s výbuchy, honičkou a také tragickými dialogy o odplatě, diváci věnovali pozornost zajímavému Latte Art.Na začátku upoutávky se objeví zřejmě nepřítel Batmana Riddler (Paul Dano), který sedí u stolu noční kavárny. Do kavárny vtrhnou policisté a zatknou ho. Zajímavé je, že jim zlosyn neodporuje. Kamera se poté přesune na šálek na stole. Na mléčné pěně diváci vidí vzkaz v podobě otazníku, což je znamení Riddlera.Uživatelé, včetně zkušených baristů, nyní přemýšlejí, jestli to udělal samotný Riddler anebo o to někoho požádal? Skutečně zatkli policisté samotného Riddlera anebo nastrčenou osobu? Jak se stalo, že se před nimi v nejnapínavějším okamžiku ocitl ideální otazník na kávě?„Líbí se mi verze, že Riddler dostal nápoj s kroužkem mléčné pěny a pak sám načrtl otazník, možná pomocí lžičky nebo něčeho jiného,“ napsala baristka a blogerka Morgan Eckroth, jejíž stránku na TikToku sleduje 5,4 milionu lidí.„Mám za to, že výroba latte art s otazníkem by si v rušném místě vyžádala moc času. Proto bych si promluvila s obsluhou, která to udělala,“ napsal milovník kávy LexPlans.„Cožpak Riddler požádal baristu, aby mu na kávě udělal malý otazník? Pokud je to tak, je to nádhera!“ míní irská moderátorka a režisérka Hazel Hayes.Kromě záhadného šálku kávy diváci v budoucím snímku Reevese uvidí také mladého Bruce Wayna na začátku jeho boje se zločinci a také známé postavy z komiksů DC jako Catwoman (Zoe Kravitzová) a Penguin (Colin Farrell).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

