Erdogan ostře zkritizoval „hrstku“ vítězů ve 2. světové válce. Následovala reakce Kremlu

„Zatímco se svět mění a diplomacie, obchod a mezinárodní vztahy prožívají radikální změny, je nemyslitelné, aby architektura globální bezpečnosti zůstávala stejná,“ řekl turecký prezident Erdogan ve svém projevu v parlamentu Angoly v průběhu návštěvy této země. Jeho vystoupení se vysílalo živě na Twitteru.Erdogan dříve oznámil existenci cestovní mapy, která má „zahnat do úzkých“ stálé členy Rady bezpečnosti OSN kvůli rozšíření práv jiných účastníků této mezinárodní organizace. Podle názoru tureckého předáka neochota naslouchat požadavkům přeměn znamená „tvrdošíjné pokusy o zachování statusu quo, který vznikl po 2. světové válce“.Dodal přitom, že „svět je více než pět“, a měl na mysli stálé členy Rady bezpečnosti – Rusko, USA, Velkou Británii, Francii a Čínu, které mají právo veta.Reakce KremluRusko zachovává věrnost Chartě OSN, v nichž je všechno napsáno, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, když komentoval slova tureckého prezidenta.„To je otázka, která záleží na konsensu účastníků pětky. Víte, že pro projednání všech výzev, před nimiž stojí lidstvo, navrhl prezident Putin, aby se pětka sešla a posoudila všechny otázky. Co se týče Ruska, to bylo, je a zůstává i nadále oddaným členem organizace, Rady bezpečnosti a zachovává oddanost a věrnost Chartě Organizace spojených národů, v níž je všechno napsáno,“ řekl Peskov novinářům.V červenci náměstek stálého zástupce Ruska při OSN Dmitrij Poljanskij v rozhovoru pro list Izvestija prohlásil, že Moskva je proti zvýšení počtu členů RB díky „kolektivnímu Západu“. Podotkl, že je jich v RB „beztak dost“ a že je nutné se soustředit na zapojení rozvojových zemí.Pro zvýšení počtu stálých členů vystupuje také Paříž. Francie podporuje mj. poskytnutí tohoto statusu zemím G4 – Německu, Brazílii, Indii a Japonsku.Ve prospěch Indie se vyslovil nedávno také prezident USA Joe Biden.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

muko Na čo je RB? Stejne si Amíci kopnú do každého, ktorému budú chcieť dať najavo kto je tu pánom! 3

Vladimír Štumpa Ekonomický i politický světový model bude za pár let jiný, zejména pokud neuspěje přestavba světa podle sionmodelu, NWO, aby se lidstvo nezahubilo, ale co a kdo ve druhé válce, zůstane neměnné. To bychom mohli například zrušit Benešovy dekrety, výsledky jednání v Jaltě a podobně. Správné pochopení historie, je odrazový můstek pro chod světa. 2

