Facebook chce investovat do evropských expertů, aby pomohli budovat metavesmír

Facebook plánuje během pěti let zaměstnat 10 000 vysoce kvalifikovaných inženýrů v zemích Evropské unie. Odborníci budou potřeba pro vytvoření metavesmíru, o... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

Tito odborníci se budou hledat především v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Nizozemsku a Irsku, uvedla společnost na svém firemním blogu.Metavesmír je popisován jako 3D digitální prostor, ve kterém lidé komunikují mimo svou polohu. Řada dalších společností, včetně Microsoftu, Robloxu a Epic Games, investuje velké prostředky do vlastních verzí metavesmírů. V září Facebook také oznámil vytvoření fondu na financování programů a externího výzkumu, který by mu pomohl takový prostor vytvořit. Fond pro programování a výzkum rozšířené reality (XR) do projektu během dvou let investuje 50 milionů dolarů, upřesnila společnost.Metavesmír by mohl být další verzí internetu, kde místo webových stránek a mobilních aplikací budou existovat hybridní světy obývané lidmi a jejich inteligentními digitálními avatary, chytrými věcmi a jejich digitálními dvojčaty a přírodními objekty. Samotný termín metavesmír se poprvé objevil v kultovním kyberpunkovém románu Avalanche Neala Stephensona z roku 1992. Přečtení tohoto románu je povinné ve vývojovém týmu Xboxu společnosti Microsoft a mezi vedoucími pracovníky Facebooku.VIP uživateléFacebook vytvořil systém, který osvobodil některé uživatele od části nebo všech pravidel sociální sítě, uvádí se ve firemních dokumentech, které prostudovali novináři The Wall Street Journal.Facebook vytvořil „bílý seznam“, na němž se nacházejí mimořádně důležité osoby z řad jeho uživatelů. Tyto osoby jsou chráněny před donucovacími akcemi ze strany sociální sítě - na rozdíl od jiných lidí mohou publikovat materiály, které porušují pravidla Facebooku, píše The Wall Street Journal s odkazem na interní firemní dokumenty.Podle deníku to sociální síť dělá pomocí programu známého jako křížová kontrola, který byl původně určen k monitorování akcí známých osobností, politiků a novinářů. VIP uživatelé sociální sítě jsou chráněni před blokováním sociální sítě, zobrazují dokumenty. U běžných lidí Facebook vyhodnocuje, zda jsou jejich příspěvky v souladu s pokyny společnosti v oblasti boje proti šikaně, sexuálnímu obsahu, nenávistným projevům a podněcování k násilí.Někdy automatizované systémy společnosti odstraní nebo skryjí obsah podezřelý z porušení pravidel bez kontroly ze strany konkrétního člověka. V jiných případech je obsah označený těmito systémy nebo uživateli hodnocen živými moderátory.Interní pokyny k přijatelnosti křížové kontroly specifikují kritéria pro zařazení do bílého seznamu, včetně „důstojných zpráv v tisku“ a „vlivu nebo popularity“. Program se týká prakticky každého, kdo se pravidelně objevuje v médiích nebo má na internetu velké množství příznivců včetně filmových hvězd, moderátorů talk show, vědců a blogerů, uvádí WSJ. Na Instagramu se křížová kontrola týká dokonce i populárních zvířat.Facebook kontaktoval některé VIP uživatele, kteří porušili zásady platformy, a poskytl jim 24hodinové „okno pro samostatnou nápravu“ k samostatnému odstranění obsahu porušujícího pravidla, píší noviny. Mluvčí společnosti řekl WSJ, že Facebook tuto výhodu, která ještě platila během voleb v roce 2020, postupně zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

