https://cz.sputniknews.com/20211019/filip-ani-nejvetsi-hyeny-v-dobe-kdy-havel-byl-operovan-v-rakousku-si-nedovolily-organizovat-hon-16227200.html

Filip: Ani největší hyeny, v době kdy Havel byl operován v Rakousku, si nedovolily organizovat hon

Filip: Ani největší hyeny, v době kdy Havel byl operován v Rakousku, si nedovolily organizovat hon

Vojtěch Filip si nebral servítky při komentování situace okolo zdraví prezidenta Miloše Zemana. Jedná se prý o pokus předsedy Senátu získat pravomoci, které mu... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T23:23+0200

2021-10-19T23:23+0200

2021-10-19T23:23+0200

česko

vojtěch filip

miloš zeman

nemoc

prezident

miloš vystrčil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/999/57/9995766_0:1:2616:1473_1920x0_80_0_0_e62d977953f23d30cb7b07eb1e492b54.jpg

„Ode mě jednoduchý, ani největší hyeny, v době kdy Václav Havel byl operován v Rakousku, si něco takového nedovolily napsat, natož organizovat hon. Jen se zkuste zamyslet, co se tady odehrává. Prostě ubohý pokus Tchajwance vynutit si pravomoc, která mu nenáleží,“ napsal na svých sociálních sítích Vojtěch Filip o počínání Miloše Vystrčila ohledně prezidentova zdraví.Bývalý předseda KSČM poukázal na skutečnost, že Miloš Vystrčil byl do svého postu zvolen počtem hlasů o mnohem menším, než byl do prezidentského postu zvolen Miloš Zeman.Postup Senátu vůči Miloši Zemanovi přitom Filip označil za „ústavní puč“.Předseda SenátuPředseda Senátu Miloš Vystrčil včera přinesl informace ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.„Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Je hodnocena jako málo pravděpodobná.Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. 10., brzy dopoledne seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si vedení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím,“ prohlásil včera předseda Senátu během tiskové konference, kde seznámil veřejnost s obsahem dopisu od ředitele Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdraví Miloše Zemana.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211019/radek-vondracek-byl-vyrazen-z-vyjednavaciho-tymu-ano-16226916.html

wwwbuerger.. Já, prcousek Kosmo Olin po autonehodě (úraz hlavy), vím, co je ve věci. Iniciativní blbec je horší, než třídní nepřítel. A Havloidi = Senát si od nynějška budou přičítat k dobru, jak vyřešili složitou situaci se Zemanem, ačkoli se může jen asi 14 dnů čekat. A takhle budou kalit vodu stále. Na co je to dobré? Občané si je brzy znechutí jako sousedi mě. 2

Karel Adam Náčelník má pravdu, ta politika je čím dál víc odpornější. 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vojtěch filip, miloš zeman, nemoc, prezident, miloš vystrčil