Jaký je hlavní faktor prohlubující energetickou krizi v Evropě

Jaký je hlavní faktor prohlubující energetickou krizi v Evropě

Plynová dohoda mezi Čínou a USA prohloubí energetickou krizi v Evropě. Varovala před tím německá televizní stanice N-TV. 19.10.2021, Sputnik Česká republika

svět

energetika

evropa

energetická bezpečnost

„Uzavřou-li Peking a Washington dohodu, může to být pro Evropu problém, vždyť její plynojemy nejsou dostatečně naplněné,“ uvádí se v příspěvku.Velké čínské podniky jsou nyní v závěrečné etapě jednání s americkými exportéry ohledně mnohamiliardové smlouvy o dodávkách do Číny zkapalněného zemního plynu. V Pekingu počítají s tím, že bude podepsána do konce tohoto roku.Podle názoru N-TV by mohlo Rusko pomoci v urovnání situace na evropském trhu zvýšením dodávek svými plynovody. Jak však podotýká autor příspěvku, jsou exportní možnosti Moskvy omezeny kvůli nutnosti naplnění vlastních plynojemů a skutečnosti, že těžba plynu je už pravděpodobně na maximální úrovni.Plyn v Evropě prudce zdražil v posledních měsících. Ještě začátkem srpna činila zúčtovací cena nejbližšího futures podle indexu nizozemského TTF kolem 515 dolarů za jeden tisíc kubíků, do konce září se tato částka téměř zdvojnásobila. Po dosažení historického maxima 1 937 dolarů za tisíc kubíků se cena plynu na světovém trhu stabilizovala na úrovni kolem jednoho tisíce dolarů.Podle názoru odborníků se dá růst cen futures odůvodnit nízkou úrovní naplnění evropských podzemních plynojemů, omezením nabídky ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po LNG v Asii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe Hlavně, že USA vydíralo, Evropu, že musí odebírat jejich plyn, nebo bude zle,, a pak na Evropu ......... a naši politici budou řvát v čele s Pekovou Ruský plyna ropu nééééé . Fiala, mi nechceme Ruský plyn, mi už máme korýtka ,nám cena nevadí, gen, Pavel,, na Ruskoooo, nechte se zabít v zájmu dobré věci pro USA. 2

Karel Adam Hlavní faktor je dávno známý, nenažranost. 1

evropa

