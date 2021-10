https://cz.sputniknews.com/20211019/kandidatkou-na-post-sefa-poslanecke-snemovny-je-marketa-pekarova-adamova-16226130.html

Kandidátkou na post šéfa Poslanecké sněmovny je Markéta Pekarová Adamová

Kandidátkou na post šéfa Poslanecké sněmovny je Markéta Pekarová Adamová

Koalice Spolu a koalice Pirátů a STANu navrhly na post šéfky sněmovny předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Po jednání o tom informoval předseda ODS... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T19:22+0200

2021-10-19T19:22+0200

2021-10-19T19:41+0200

česko

poslanecká sněmovna

top 09

ods

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13382305_0:116:2234:1373_1920x0_80_0_0_1180c4ab4427a5d16fbe633f46ae5533.jpg

Koalice jsou také připraveny nabídnout dvě křesla místopředsedů sněmovny lidem z hnutí ANO. Podle názoru Fialy to odpovídá volebnímu výsledku. Žádné místopředsednické křeslo by ale neměl mít nikdo z SPD.„Pokud budeme respektovat zásady poměrného zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny a pokud bude mít hnutí ANO jako nejsilnější klub z budoucí opozice dva místopředsedy, tak to početně nevychází,“ prohlásil předseda ODS.Podle plánů obou koalice by nová sněmovna měla mít šest místopředsedů. Končící sněmovna jich má pouze pět.„Má zkušenosti, ví, jak funguje Poslanecká sněmovna, a myslím si, že svojí politickou kariérou prokazuje celou dobu to, že bude kultivovanou a dobrou reprezentantkou všech poslanců, kteří v Poslanecké sněmovně zasedají,“ prohlásil Fiala na účet Pekarové Adamové.Vít Rakušan na konto předsedkyně TOP 09 uvedl, že právě ona by měla být symbolem nastávajících povolebních změn.

Vladimír Štumpa Sodoma Gomora. To už může být předsedou každý druhý. 1

Vladimír Štumpa Korýtka jsou připravena a prasátka už chrochtají. 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

poslanecká sněmovna, top 09, ods, markéta pekarová adamová