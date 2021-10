https://cz.sputniknews.com/20211019/ked-isla-macka-po-ceste-tak-do-nej-kopal-prinasame-svedectvo-pani-z-borovej-o-mladosti-matovica-16221355.html

„Keď išla mačka po ceste, tak do nej kopal,“ prinášame svedectvo pani z Borovej o mladosti Matoviča

To, čo nám v minulých diskusných reláciách predviedli títo dvaja „bohorovníci“ ,musia každému aspoň trošku zmýšľajúcemu človeku zovrieť prúdenie krvi v tele... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

Zvukový záznam rozhovoru s pani z Borovej Zvukový záznam rozhovoru s pani z Borovej

Konkrétne odpovede z nich nevylezú ani ako z chlpatej deky. Môžem povedať, že konkrétnu odpoveď na otázku som od nich už dlhšie nepočul, len nejaké teoretické „antifakty“. A ak existuje nejaký náznak konkrétnej odpovede, tak to bolo určite motorické zlyhanie ich mozgových buniek. Akonáhle sa moderátor opýta na niečo, čo hapruje, okamžite počuť útoky na SMER, na Hlas, na mafiu, na zlodejov, na Fica, Kaliňáka či Pellegriniho. Preto sa nám tu vraj ťažko žije, lebo všetko spôsobili práve tieto subjekty. Mám ten dojem, že ak by po troch i štyroch volebných obdobiach vládlo OĽaNO a republika by bola na hunte, tak by to spôsobili spomínaní vinníci a „zločinci“ a Matovič by na záver určite poznamenal: „Nebojte sa, dobre bude!“ Dobre ako dobre, len či by masaker Fica, ako to spomenul v relácii TV JOJ Na hrane: „Dopravte mi sem Fica ja ho roztrhám v zuboch!“ (pri ozname Kamenického, že Fico je ochotný prísť do relácie, ktorú bojkotoval a podrobne vysvetliť problémy s právnym konaním koalície), dopadol víťazne pre naše psychopubertálne indivíduum?Svoju perličku si nenechala pre seba v Rádiu Expres ani Matovičova nie pravá, ale dvojrúčka -nasledovník v premiérskom kresle Heger, keď na úvod diskusnej relácie so Závodským niekoľko krát zopakoval, tentokrát inovatívne, že: „Fico je líder zloby a rozvratu!“ Počuli sme aj, že opozícia prináša strach, hatí očkovanie, otrepané Fico klame, mafia, zlodeji a my chceme robiť reformy. No, títo dvaja“ Olajnoví nadľudia“, ktorí sa vo výrokoch začínajú veľmi podobať, si asi dobre uvedomujú, že ich púť končí už po nasledujúcich voľbách a bude jedno, či budú v normálnom termíne, alebo predčasne. Nuž, skapínajúce kone začínajú viac kopať!Rozum už dostali mnohí tí, čo Matovičovi naleteli na vábivé slová o odborníkoch, o tom, ako tu urobia poriadok, ako zoštátnime vilu Počiatka vo Francúzsku, ako všetkých pozatvára, ako dá do poriadku Penta schránky na Cypre a tak ďalej a tak ďalej. Bolo toho neúrekom, ako šikovne oklamal vyše pol milióna voličov, ktorí ho vyniesli na piedestál. Dnes si z nich väčšina spytuje svedomie a pýta sa, ako mohli takému hochštaplerovi naletieť na predvolebné klamstvá. Veď vidia, že jediné, čo sa mu darí, je niekedy až podivné zatváranie opozičných nominantov skupinkou dnes už obvinených vyšetrovateľov a ich špeciálnych prokurátorov. Všetky ostatné životne dôležité problémy ľudí, sú pre vládnu koalíciu nezaujímavé (riešia reformy - súdnu mapu, zdravotníctvo, ktoré nie je v takom zlom stave ako to deklarujú, riešia interrupcie – teda výškraby (potrat je samovoľný), riešia rúška na protestoch a mnohé ďalšie v súčasnosti nedôležité aspekty života).Vyzerá to tak, ako keby sa vládna koalícia po krajine premávala iba kanálmi a žila na Mesiaci. Len nevieme, na ktorom. Blaho ľudí, zníženie cien energií, sociálna starostlivosť a ďalšie potreby ľudí na dôstojný život sú pre nich na pokraji záujmu a riešia si len svoje vytýčené ciele. Veď napríklad minister obrany Naď nakúpi radšej bojové vozidlá s pohonom 4x4 a s pohonom 8x8. Ale zastaraná elektrická inštalácia a budova Ústrednej vojenskej nemocnice so špičkovými lekármi, ktorej počas víkendu vďaka zastaranej elektrickej inštalácii vyhorela strecha, mu nestála za rekonštrukciu. A to by stačilo nakúpiť len o niekoľko vozidiel menej a podarilo by sa zmodernizovať celú ružomberskú nemocnicu, opraviť rozbité cesty, železničné trate a ďalšie potrebnosti. To nám teraz treba „Olajnisti“ a nie olizovať Americké veľvyslanectvo nejakými vozidlami, ktoré pri prvom možnom konflikte ako predvoj NATO zmiznú pod raketami v priebehu 10 minút! A tak pomaly vidíme, ako sa Slovensko mení na Zlovensko.Niet sa ani čo čudovať. Dostal som zvukový záznam z piatka po relácii Na hrane, kde sa vyjadruje pani z Borovej (škoda, že nepoznáme jej meno, ani meno muža, s ktorým sa rozpráva – čo by malo vyššiu dokumentačnú hodnotu, ale rozhovor v aute pôsobí veľmi dôveryhodne), kde od malička žil Matovič a zároveň je to mama jeho spolužiaka z trnavskej priemyslovky.Z dialógu vyberám:Pani začala hovoriť trnavským dialektom: „Keď sme prišli na rodičovské združenie na priemyslovke, viete, čo mal na tej lavici ? Samé nemecké tie znaky … samé hákové kríže!“Spovedajúci pán: „Matovič?“Odpoveď pani: „Áno.“Spovedajúci pán: „Kto by to povedal na neho?“Odpoveď pani: „A teraz sa robí veľkým týmto.“Spovedajúci pán: „To je sila toto. A počúvajte, hovoríte, že bol taký nespratník?“Odpoveď pani : „Bol! On, keď išla mačka po ceste a on išiel, tak kopal do nej.“Spovedajúci pán: „Je to možné?“Odpoveď pani: „Áno, on bol zlý, zlý bol ako korela“Spovedajúci pán: „ Počul som, že bol taký zákerák….“Odpoveď pani: “On bol strašne zákerný…...on bol zlý, zlý človek to bol.“Redakcie nemôže potvrdiť dôveryhodnosť zvukovej nahrávky.Toľko prepis z nahrávky. Niekto si môže myslieť, že je to nahrávka s profíkmi. Nuž, môže byť, ale skôr si myslím, podľa podania, rétoriky a neorganizovanosti priestoru a sledu dialógu, že je to tvrdá realita tajnej nahrávky v aute. Koniec koncov, zvukovú nahrávku si môžete vypočuť a sami posúdite, či to môže byť pravda.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

