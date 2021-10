https://cz.sputniknews.com/20211019/komise-senatu-pro-ustavu-doporucila-aby-senat-zbavil-prezidenta-pravomoci-16219756.html

Komise Senátu pro Ústavu doporučila, aby Senát zbavil prezidenta pravomocí

Vývoj situace v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana pokračuje. Senátní komise pro Ústavu uvedla, že byly splněny podmínky podle článku 66... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle nejnovějších informací by měl Senát spolu se Sněmovnou určit, jaký bude harmonogram kroků, které povedou k přijetí usnesení, že Zeman nemůže vykonávat svou funkci. Jako první by měla rozhodnout horní komora, a to ještě před ustavením nové dolní komory.Zmiňme, že na zasedání dané komise byl přítomen také ústavní právník Jan Kysela, který Senátu doporučil, aby to byl on, kdo podobu návrhu zpracuje.Dotyčný ale také přišel s doporučením, aby se Senát usnesl v datu co nejbližším usnesení Sněmovny, tedy aby rozhodnutí nepřijímal už na své nejbližší schůzi, která se má konat v následujícím týdnu.K tomu se vyslovil i předseda senátní komise Zdeňek Hraba, podle kterého tím Poslanecká sněmovna získá i možnost práva veta. Více se k věci vyslovil na svém Twitteru.Zemanova hospitalizace a diagnózaPřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho před tím v Lánech navštívil premiér Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu.Minulý čtvrtek na tiskové konferenci prezidentova manželka sdělila, že zdravotní stav Miloše Zemana vyžaduje jeho další hospitalizaci. Novináře vyzvala k trpělivosti a spekulace o jeho zdraví označila za neetické.Den před tím Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu má způsobovat jaterní cirhóza.Následně ÚVN informovala Senát, že prezident není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat funkci a dodala, žeje nejisté, že se jeho zdravotní stav v dohledné době zlepší.Rovněž vyšlo najevo, že hradní kancléř Vratislav Mynář dle lékařů už minulou středu věděl, že Zemannení schopen práce. I přestoale za jeho pomoci proběhla schůzka Zemana spředsedou Sněmovny Radka Vondráčka, která se konala v nemocnici bez vědomí lékařů.V souvislosti s tím začala jednat i policie, která nyní prověřuje možné protiprávní jednání, v nemž lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Premiér Andrej Babiš navíc dnes vyzval kancléře Mynáře k rezignaci.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007 Supi? Chudáci ptáci. Stoka se vylila roku 1989. To už je také pár let a jsou tady stále. Te´d si myslí, že jsou nahoře. A bude to trvat čtyři roky a budou dole. Klasika. Celé čtyři roky budou žvanit o tom, že to spískal Babiš. Na to člověk nemusí být zrovna genius. 3

Zdeněk Krátký Senátní supové se již slétají, aby parazitovali na prezidentově nemoci. Znamená to tedy, že implicitně nemocný zaměstnanec bude vyhozen z práce, protože je momentálně indisponován? 2

