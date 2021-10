https://cz.sputniknews.com/20211019/opozice-v-madarsku-se-sjednotila-podle-prikladu-cechu-ted-jsou-v-jednom-sprezeni-labut-rak-a-stika-16219331.html

Porazí starosta malého městečka Viktora Orbána? Už to jednou dokázal! Pohled maďarského experta

Porazí starosta malého městečka Viktora Orbána? Už to jednou dokázal! Pohled maďarského experta

Bylo oznámeno jméno vítěze v primárních volbách – předáka maďarské opozice, která se hodlá postavit proti Viktoru Orbánovi a jeho straně Fidesz v parlamentních... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T12:44+0200

2021-10-19T12:44+0200

2021-10-19T12:52+0200

názory

maďarsko

česká republika

opozice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/681/87/6818796_0:253:2741:1795_1920x0_80_0_0_e712f2601ca7866b1619d77431fb640f.jpg

„V Maďarsku uzrává historická událost,“ domnívá se profesor politologie z Budapešti László Kemény, jemuž položil Sputnik několik otázek.Je v Maďarsku možné opakování českého scénáře?Kemény: Vítězství sjednocené opozice je v daném okamžiku docela možné, kdyby se volby konaly příští neděli. Sociologické průzkumy uspořádané šest měsíců před hlasováním ukazují prakticky stejný výsledek pro opozici a vládnoucí stranu, někdy opozice dokonce předhání Fidesz. A přece neopakujeme český scénář. A to z mnoha důvodů. Česká strana ANO není Fidesz a Viktor Orbán z hlediska politického není žádný Andrej Babiš. To hlavní je ale v něčem jiném. Pět opozičních stran a jedna společenská organizace, které tvoří sjednocenou opozici v Maďarsku, jsou ve skutečnosti zarytými politickými nepřáteli. Sjednotili se podle zásady „jsme proti“. Jsou tam levičáci, pravičáci, ultralevičáci a ultrapravičáci, jsou tedy z hlediska ideologického naprosto různí, jsou spojení jen přáním sesadit Viktora Orbána. Bylo těžké rozhodnout, kdo má být jeho soupeřem. V primárkách zvítězil Péter Márki-Zay – nestraník, kterého voliči znají minimálně.Tento starosta malého městečka má snad jakési jedinečné vlastnosti, které mohou voliče přilákat. Člověk musí být velmi sebejistý, aby hodil rukavici tak vlivnému politikovi, jakým je Viktor Orbán označovaný za jednoho z nejvýznamnějších politiků východní Evropy.Co můžeme říci o Márkiovi-Zayovi? Je to člověk v mnohém unikátní, má čtyři diplomy v různých oborech – ekonoma, inženýra a dokonce i filozofa, udělal úspěšnou kariéru v USA a Kanadě, pak se ale vrátil do Maďarska. Má sedm dětí a je aktivní katolík. Skvěle ovládá řečnické umění, má přitažlivý zevnějšek a řekl bych, že má výrazné charisma. Pokud jde o jeho názory… Není ani socialista, ani liberál, je spíše centrista, a to právě mu umožnilo stát se kompromisní postavou pro tak různé strany. Dokáže zvítězit nad Viktorem Orbánem? Na tuto otázku bych odpověděl takto: už nad ním jednou zvítězil, když se stal starostou městečka, které se pokládalo za Orbánovu baštu – Hódmezővásárhely…Jaké změny v maďarské politice můžeme očekávat, když opozice zvítězí? Jak se změní vztahy s Ruskem a s Evropskou unií?Na tuto otázku zatím není možné odpovědět. Řeknu jen, že když zvítězí opozice, změní všechny zákony, které se kritizují v EU a v samotné zemi. Jsem přesvědčen, že v důsledku toho se ocitneme ve zcela jiném státě. Změní se nejen politická krajina, ale i celý politický systém. A přitom bych netvrdil, že nás čeká liberalizace. Víte, my v Maďarsku jsme ještě nezapomněli, jak jsme žili za Jánose Kádára, v tom nejveselejším a nejšťastnějším baráku socialistického tábora… Zkrátka je těžké říci, jaký bude politický systém v případě vítězství opozice. Jsem ale zcela přesvědčen, že si Maďarsko zachová členství v Evropské unii. Možná, že bude zahájeno vyšetřování toho, jak byly utraceny prostředky, které nám Brusel přiděloval v letech 2007 až 2020. A to je obrovská částka – přes 30 miliard eur. Lidé říkají, že s ohledem na tyto prostředky by mohla být životní úroveň v zemi vyšší. K tomu ale nedošlo. Proč? Hodně se mluví o korupci v okolí ministerského předsedy… Co se týče Ruska, předpovídám revizi našich vztahů, mj. v oblasti energetiky a v atomovém odvětví. Když zvítězí opozice, už snad nebude Maďarsko považováno za enfant terrible Evropy a naše styky s Bruselem se v každém případě upevní.Sjednocená maďarská opozice je konglomerátem nejrůznějších politických sil. Jakou vládu zformuje v případě vítězství a neskončí to chaosem v ekonomice?Jasné parametry programu se teprve formují, jak bude vypadat v praxi, to zatím nikdo nemůže s jistotou říci.Autokrat a diktátor…Jak jen nenazývají Viktora Orbána v Evropě. Člověk si mimoděk položí otázku: a když prohraje, uzná vítězství svého soupeře? Nezopakuje se v Maďarsku běloruský scénář s prezidentskými volbami, kdy se vůdkyně opozice Světlana Tichanovská ocitla v emigraci?Ne, v Maďarsku k ničemu podobnému nedojde. Moc vynakládá nyní maximální úsilí, aby si získala hlasy voličů a vládla dále. Má k tomu prostředky. Leckdo označuje její jednání za populismus. Koncem září byly v parlamentní frakci Fidesz oznámeny plány na zvýšení minimální mzdy v zemi na 200 tisíc forintů (555 eur). Zvýšení minimální mzdy na takovou úroveň bude historickým krokem, který rozhoduje o životní úrovni lidu, a napomůže zvýšení popularity vládnoucí strany. Je ale velmi důležité, jak přijmou výsledky našich voleb v EU. V roce 2018 nám velmi pomohla podpora Angely Merkelové. Teď ale může Orbán sotva počítat s blahovůlí Bruselu, EU ho prostě nepotřebuje. A proto, když opozice přece jen vyhraje, dlouholetý lídr Maďarska svou porážku uzná. Otázka ale je, jestli zůstane poté v politice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211018/turow-proti-jnschwalde-polaci-objevili-nemene-problematicky-dul-16213164.html

Zdeněk Krátký Kolik prostředků musí být vynaloženo na projekt, kdy absolutně neznámý politik bez vlastního názoru drtivě vítězí ve volbách. Kdo financuje tyto exoty meloucí opakovaně euromantry. 3

Martin 1 Jobbik priznal farbu a zlepil sa zo zvyškom Sorošovej opozície presne tak ako o tom ROKY hovorí Orbán. 3

8

maďarsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

maďarsko, česká republika, opozice