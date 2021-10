https://cz.sputniknews.com/20211019/polsky-premier-navrhl-zrizeni-komory-ustavnich-soudu-zemi-eu-16220391.html

Polský premiér navrhl zřízení komory ústavních soudů zemí EU

Podle jeho názoru by sice mělo konečné rozhodnutí zůstat na zemích, ale domnívá se, že soudy by měly mít takovou platformu pro hledání společného jmenovatele.Připomeňme, že nedávno Ústavní soud Polska potvrdil nadřazenost ústavy republiky nad právními předpisy Evropské unie, a to na pozadí několika verdiktů soudu EU, které odsuzovaly kroky polských úřadů. V pátek šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nařídila, aby došlo k prostudování rozhodnutí polského ústavního soudu za účelem přijetí dalších opatření.Polsko chce postavit plot „na ochranu před Putinem“Minulý týden jsme informovali, že polský premiér Mateusz Morawiecki zdůvodnil výstavbu plotu na hranici s Běloruskem potřebou bránit se osobně před ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho kolegou Alexandrem Lukašenkem.Dolní komora polského parlamentu nedávno přijala zákon o výstavbě kapitálního oplocení na hranici s Běloruskem. Jak prohlásili ve Varšavě, země potřebuje tento projekt k překonání migrační krize. Prezident Alexandr Lukašenko předtím sdělil, že kvůli západním sankcím nemá země „ani peníze, ani sílu“ brzdit proud lidí.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

