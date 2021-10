https://cz.sputniknews.com/20211019/rusko-a-spojene-staty-vypracovaly-navrh-rezoluce-o-informacni-bezpecnosti-16218681.html

Rusko a Spojené státy vypracovaly návrh rezoluce o informační bezpečnosti

19.10.2021

Rusko a Spojené státy americké vypracovaly společný návrh rezoluce Valného shromáždění OSN, ve kterém informují o nutnosti zabránit využívání informačních...

Dokument doslova uvádí, že Valné shromáždění OSN považuje za nutné „zabránit využívání informačních zdrojů nebo technologií pro kriminální nebo teroristické účely“. Dle návrhu rezoluce také Valné shromáždění OSN zdůrazňuje, že je v zájmu všech států podporovat využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) pro mírové účely a předcházet konfliktům, které vznikají právě v důsledku používání ICT.Autoři dokumentu rovněž připomínají, že řada států rozvíjí schopnosti informačních a komunikačních technologií pro vojenské účely a že „využívání ICT v budoucích konfliktech mezi státy je stále pravděpodobnější“.Dále návrh rezoluce uvádí, že Valné shromáždění OSN je znepokojeno škodlivými aktivitami v oblasti ICT, jež jsou zaměřeny na kritickou infrastrukturu, včetně těch, které poskytují základní služby veřejnosti.Mimo to v daném návrhu stojí, že Valné shromáždění OSN potvrzuje, že „dobrovolné nezávazné normy odpovědného chování států mohou snížit rizika pro mezinárodní mír, bezpečnost a stabilitu“. Takové normy dle textu dokumentu stanovují standardy odpovědného chování států.Zároveň, jak je uvedeno v návrhu, Valné shromáždění OSN potvrzuje, že s ohledem na jedinečné vlastnosti ICT lze postupem času vypracovat další normy. Stejně tak Valné shromáždění OSN v dokumentu poukazuje na to, že v případě nutnosti bude do budoucna možné rozvíjet další závazky.Zmiňme, že Valné shromáždění OSN obvykle hlasuje o návrzích usnesení v prosinci. Ještě před tím musí příslušný výbor schválit konkrétní návrh usnesení. Tento návrh byl předložen Prvnímu výboru Valného shromáždění OSN, který se zabývá otázkami odzbrojení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

