Šéfka Trikolóry promluvila o adoraci a podpoře EU a zeleného šílenství ze strany SPOLU a PirSTANu

Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková na sociální síti sdílela úryvek z předvolební debaty na České televizi. Konstatovala, že důsledky „šíleného... 19.10.2021

Majerová Zahradníková uvedla, že ji vůbec netěší být nositelem špatných zpráv, realita se však podle jejích slov pojmenovat musí. Konstatovala, že tvrzení koalice SPOLU a PirSTAN o „Babišově drahotě“ jsou pouze „populistické žvásty a předvolební lži“.Ve svém postu zmiňuje i konec firmy Bohemia Energy. Podle ní je to totiž začátek chudnutí všech. Podle ní se bude zdražovat absolutně všechno a do poloviny příštího roku bude benzin za asi 70 Kč/litr. Podle ní vzrostou i úroky z hypoték na 2,5 násobek, stejně jako veškeré ceny.Situace s elektřinou a plynemZmiňme, že v poslední době vystoupaly velkoobchodní ceny plynu a elektřiny do závratných výšek, někteří dodavatelé pak zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Problémy však situace způsobila i některým dodavatelům.Například v minulém týdnu oznámila ukončení činnosti firma Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli. Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Skončila také firma Kolibřík energie s 28 000 klienty. Kolibřík Energie je dceřinou firmou společnosti Armex Energy, která dle posledních dat v roce 2020 dodávala energie přibližně 55 tisícům zákazníků. Společnost na trhu působí od roku 2005 a pochází z Děčína. Loni se umístila na třetí příčce v žebříčku Nejférovější dodavatel energií roku 2020. A poslední dobou stále více vnímá zájem o změnu poskytovatele energií.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

