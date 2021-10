https://cz.sputniknews.com/20211019/slovensky-poslanec-taraba-se-vysmal-dceri-zuzany-caputove-prezidentka-ostre-reagovala-a-nebyla-sama-16223438.html

Slovenský poslanec Taraba se vysmál dceři Zuzany Čaputové. Prezidentka ostře reagovala a nebyla sama

O víkendu se na Slovensku konalo módní show Fashion Live! 2021. Na přehlídce v roli modelky debutovala i dcera slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, Emma... 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T17:43+0200

Na jeho příspěvek reagovala i sama Čaputová a označila to za politické dno. Zapojila se také slovenská policie.Slovenská média včera informovala o modelingovém debutu dcery slovenské prezidentky, pochvalnými komentáři se přitom nešetřilo. Emma zaujala především svým extravagantním účesem. Mladá dívka se rozhodla pro odvážnou proměnu zevnějšku, dlouhé vlasy vystřídal tzv. účes na ježka.Premiéra na módní přehlídce neunikla ani pozornosti slovenských politiků. Velice nelichotivě se k mladé modelce vyjádřil Tomáš Taraba. Na svém účtu na Facebooku zveřejnil fotografii Emmy, přičemž velmi přiblíženou. Většina sledujících však jeho iniciativu neocenila, právě naopak. Od některých uživatelů to pořádně schytal.Někteří však poukázali na to, že kdyby se nejednalo o dceru prezidentky, s modelingovou kariérou by to nebylo tak snadné.„Nic ve zlém, ale mně se dívka nelíbí. Určitě máme na Slovensku hromadu krásných dívek, ale bohužel, rodiče nejsou prezidenti,“ stojí v dalším komentáři.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si to však nenechala líbit a Tarabovi odpověděla na svém účtu na sociální síti.„Útok na politika nebo političku přes jeho děti je politické dno. Poslanec Taraba by se o moji dceru nikdy nezajímal, kdyby to nesouviselo s mojí funkcí. Lidské zlobě a hlouposti musím v životě čelit, ale moje děti z toho vynechte!“ reagovala Čaputová.Na celý případ reagovala také Policie SR na svém účtu na Facebooku. Podle policistů se jedná o případ šikanování prostřednictvím internetu.„A pak se na internetu objeví příspěvek od osoby, od které bychom útok směrem k mladistvému děvčeti neměli očekávat,“ uvádějí policisté.Policisté dodávají, že v tomto případě byly překročeny všechny meze.„Osoba, která by měla být vysokou autoritou, se rozhodla podhodit na veřejný lynč mladistvou dívku, které není ani 18 let. Je úplně jedno, o čí dceru se jedná. Je to bezbřehý útok na dítě jenom kvůli jeho vzhledu,“ uvádí se dál.Policie případ označila za šikanu přes internet a středověk, kromě toho se prý jedná o něco, proti čemu policie bojuje.Módní přehlídkaEmma Čaputová se během přehlídky Fashion Live! 2021 předvedla ve dvou módních přehlídkách. Předvedla svatební šaty od slovenské návrhářky Veroniky Kostkové. Kromě svatebních šatů však Emma předvedla model od návrháře Borise Hanečky. Mezi hosty události nesměla chybět ani prezidentka Zuzana Čaputová, která spolu se svojí starší dcerou Leou seděla hned v první řadě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin 1 Naša pokroková prezidentka musí byť hrdá, že jej dcéra vyzerá ako rodovo neutrálne dieťa.. 0

cepo Taraba si mohol odpustit utok na mladu modelku, je to jej osobna zalezitost , ci v modelingu uspeje . Policia nech kona v inych zavaznych situaciach , kedy je porusovana ustava vladnym Titanikom ! 0

