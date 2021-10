https://cz.sputniknews.com/20211019/stepanek-promluvil-o-deni-kolem-zemana-a-hovori-o-puci-postup-senatoru-pripomina-truchlohru-rika-16222477.html

Štěpánek promluvil o dění kolem Zemana a hovoří o puči. Postup senátorů připomíná truchlohru, říká

Zdravotní stav české hlavy státu poslední týdny znepokojuje stále více lidí. Pokud by to bylo s prezidentem opravdu tak špatné, pak je dle Štěpánka hned několik možností, co by se mohlo dít.Nezapomíná však podotknout, že pokud jde o první variantu, znamená to okamžité vyhlášení nové prezidentské volby. Druhá možnost pak může mít za následek dlouhodobé provizorium, které ukončí buď prezidentova smrt, nebo až doběhnutí jeho pětiletého mandátu.Člen Trikolóry zároveň poukazuje také na to, že Zeman není jedinou hlavou státu, která kdy v historii české země onemocněla.Vzpomíná také na Edvarda Beneše. Ten podle všeho mohl jen říct slovo a všechno by bylo jinak, ale neučinil tak. „Stejně hanebně se zachoval kupříkladu k Janu Baťovi. I s úroky mu to jen o tři roky později vrátil Gottwald. To už byl Beneš také nemocný. Stihl ještě sám rezignovat,“ dodal.Nemocný byl také Klement Gottwald, který ale zemřel týden po návratu ze Stalinova pohřbu, a tedy, jak píše Štěpánek, „vlastnímu pokoření unikl jen o vlásek“.Obdobná situace jako teď se navíc udála také v sedmdesátých letech, jen s tím rozdílem, že nemoc prezidenta Ludvíka Svobody byla opravdu dlouhodobá. Tehdejší hlava státu tak nakonec byla z funkce odstraněna speciálním zákonem.Po výčtu historických událostí se ale politik vrací zpět do současnosti a svým sledujícím nabízí vlastní pohled na věc.Dle Štěpánka se tak dá hovořit o senátorském puči, jak již naznačoval v úvodu svého textu. Míní rovněž, že argumenty, které „pučisté“ jako zdůvodnění svých kroků používají, jsou liché.V závěru se pak dotýká toho, jak se zachovali senátoři v čele s Milošem Vystrčilem. Dle jeho názoru totiž projevili mimořádnou necitlivost.Reakce na sociální sítiPoté, co politik svůj pohled na věc sdílel, objevily se pod jeho statusem různorodé komentáře. Část lidí přitom pohlížela na situaci stejně.A přidávali se další: „Souhlasím, supi a hyeny se slétají nad postelí prezidenta. Ale karma pracuje a ten skřet v čele Senátu to dostane zpět i s úroky.“Podle některých se Miloš Zeman „stal obětí nechutné hry jeho okolí“ a další poukazují na to, že „společnost je totálně rozdělená“. „Poučení z historie: Když není vnější nepřítel, musí být vždy vnitřní,“ myslí si.Pár jedinců ale s názorem Štěpánka nesouhlasilo nebo mělo jisté v.Zemanova hospitalizace a diagnózaPřipomeňme, že prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici poté, co ho před tím v Lánech navštívil premiér Babiš. V Ústřední vojenské nemocnici je prezident na pracovišti intenzivní medicíny. Podle nemocnice je ve stabilizovaném stavu.Minulý čtvrtek na tiskové konferenci prezidentova manželka sdělila, že zdravotní stav Miloše Zemana vyžaduje jeho další hospitalizaci. Novináře vyzvala k trpělivosti a spekulace o jeho zdraví označila za neetické.Den před tím Deník N s odvoláním na dobře informované zdroje uvedl, že český prezident Miloš Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu má způsobovat jaterní cirhóza.Následně ÚVN informovala Senát, že prezident není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat funkci a dodala, že je nejisté, že se jeho zdravotní stav v dohledné době zlepší.Rovněž vyšlo najevo, že hradní kancléř Vratislav Mynář dle lékařů už minulou středu věděl, že Zeman není schopen práce. I přesto ale za jeho pomoci proběhla schůzka Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, která se konala v nemocnici bez vědomí lékařů.V souvislosti s tím začala jednat i policie, která nyní prověřuje možné protiprávní jednání, v nemž lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Premiér Andrej Babiš navíc dnes vyzval kancléře Mynáře k rezignaci.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

