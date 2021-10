https://cz.sputniknews.com/20211019/stropnicky-cim-vic-pravice-zemana-ponizi-tim-snadneji-babis-zvitezi-v-prezidentskych-volbach-16218430.html

Stropnický: Čím víc pravice Zemana poníží, tím snadněji Babiš zvítězí v prezidentských volbách

Stropnický: Čím víc pravice Zemana poníží, tím snadněji Babiš zvítězí v prezidentských volbách

Zdravotní stav prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho schopnost vykonávat svoji funkci je v současnosti tématem číslo jedna.

miloš zeman

andrej babiš

matěj stropnický

K situaci se vyjádřil i neúspěšný kandidát za ČSSD Matěj Stropnický prostřednictvím svého účtu na Facebooku.To, že je tato otázka v současnosti velmi rezonanční, svědčí i diskuze, která se rozpoutala pod příspěvkem Matěje Stropnického.„Pane Matěji, jsem ten poslední, který by přál prezidentu republiky něco zlého. Nevolil jsem jej sice, nepovažuji výkon jeho mandátu za šťastný, ale to je věc jiná. Je mi lidsky zle z urážek, kterými jej někteří protagonisté ,pravdy a lásky’ častují, a na tom, jak se některé hyeny z jeho stavu radují, je vidět, jak se některý koukol a některá pšenice tříbí již tady na světě vezdejším…Chtít informace o jeho zdravotním stavu není ponižování, ale legitimní očekávání politické veřejnosti, která má právo je znát a nebýt v nejistotě. Prezidenta nyní ponižuje chování jeho okolí, aparátu, který jej obklopuje a jehož mlžení a tajnůstkářství budí zásadní pochybnosti,“ uvádí se v jedné z reakcí na příspěvek Stropnického.Na tuto reakci následně reagoval i Stropnický: „Souhlasím, že chtít informace, je oprávněné, akorát tady vidím touhu mít informace, aby mohl být zbaven pravomocí, to není tak úplně totéž – vždyť jsou to titíž, kteří na něj už podávali neúspěšně žalobu,“ vysvětluje Stropnický.Mnozí se Stropnickým nesouhlasí a v tom nevidí žádné ponižování.„Čím tady koho kdo ponižuje? Vy jste se fakt už totálně pomátl, pane Stropnický. Copak nevidíte tu svoloč kolem prezidenta, ty pokrytecký pámbíčkáře, podvodníky a lháře? Je to jak v Severní Koreji. To si přejete? Jste členem mrtvé strany, která kope z posledního, a píšete taková hovna. Mimochodem mám dojem, že na jejím konci máte zásluhu i vy,“ uvádí další uživatel.Matěj Stropnický opět odpovídá, že ponižování vidí ve spěchu, se kterým se vše děje.„To zase bude v komentářích nablito…“ reaguje další.„To bude a hlavně v álejích po těch prezidentských volbách, a toho diveníčka,“ reaguje Stropnický.„To jste si přečetl v liberálním tisku? Zkuste se na to podívat očima Zemanových příznivců,“ opět reaguje Stropnický.„Zemana ponižuje ta banda hyen, kterou si kolem sebe shromáždil. Nikdo jiný. To, že se to bude interpretovat jinak za účelem, který zmiňuješ, se dá očekávat, ale myslím, že je fér brát v potaz realitu. I tobě by to prospělo,“ píše František Vosecký.Našli se však i uživatelé, kteří se s názorem Stropnického ztotožňují.„Vtipné si myslet, že Andrej Babiš bude tak dlouho na svobodě,“ připojuje se do diskuze další uživatel.Zdravotní stav ZemanaPředseda Senátu Miloš Vystrčil včera 18. října informoval o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Podle jeho slov není prezident aktuálně schopen vykonávat svoji funkci, přičemž výhled je velmi nejasný.Podle slov Vystrčila se dnes sejde senátní komise pro parlamentní procedury, jež se bude rovněž zabývat obsahem dopisu Ústřední vojenské nemocnice.Dále proběhne setkání předsedů senátorských klubů a politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.Vystrčil dále uvedl, že o zdravotním stavu prezidenta byl informován také Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Ten také vystoupil na tiskové konferenci ohledně zdravotního stavu prezidenta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já, postižený nedostatečností mozkových chlopní po vážném poranění meziušního prostoru autonehodou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin, nebo pod matematickými symboly, nebo jako ALIEN, mám ve věci jasno: duševní omezenci jakoby prezidenta už pohřbívali. Přitom nyní milovaný Zeman bezprostředně na nic potřeba není. Je Babiš konstruktivní a uvážlivý ? Nezdá se. A teď už musím končit. Jdou ke mně dva kandidáti na prezidenta ČR. Němcová a nějaký potetovaný herec. Musím připravit na dálku působící elektrický bič a pak budu poslouchat rádio z Reichu. 0

Zdeněk Krátký Dnešní snahy po odstranění prezidenta Zemana již přešly v otevřený puč. Přál bych mu brzké uzdravení, aby měl dost sil na "stínání" darebáckých senátorů. 0

miloš zeman, andrej babiš, matěj stropnický