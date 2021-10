https://cz.sputniknews.com/20211019/ten-pan-je-zlocinec-kalousek-utoci-na-mynare-ze-chtel-plnit-funkce-prezidenta-16217861.html

„Ten pán je zločinec." Kalousek útočí na Mynáře, že chtěl plnit funkce prezidenta

„Ten pán je zločinec.“ Kalousek útočí na Mynáře, že chtěl plnit funkce prezidenta

Předseda Senátu Miloš Vystrčil včera informoval o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Podle Ústřední vojenské nemocnice Miloš Zeman není ze zdravotních... 19.10.2021

Vystrčil včera také uvedl, že dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná.Na situaci na Twitteru zareagoval bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, podle kterého se nikdy nedozvíme, jak dlouho Vratislav Mynář vykonával pravomoci prezidenta. „Nikdy se už nedozvíme, jak dlouho nikým nevolený Vr. Mynář fakticky vykonával pravomoci prezidenta za nemocného M. Zemana,“ píše Kalousek.Následně bývalý politik označil Mynáře za zločince.Kalousek v komentářích vysvětlil, že jmenovat a odvolat vedoucího Kanceláře prezidenta republiky je pravomoc prezidenta. „A když podle článku 66 Ústavy bude tu pravomoc vykonávat předseda sněmovny…“ vysvětluje Kalousek.Slova Vratislava MynářeVedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář během své včerejší tiskové konference uvedl některé věci týkající se Miloše Zemana na pravou míru. Jako první se dotkl převozu pana prezidenta do Ústřední vojenské nemocnice. V této věci se spekulovalo, že Miloš Zeman měl během převozu ztratit vědomí.Vedoucí hradní kanceláře sdělil, že pokud by prezident během převozu ztratil vědomí, měl by nasazenou kyslíkovou masku. Nic takového na zveřejněných fotografiích, které udělala česká média, nebylo k vidění.Dalším bodem byl převoz do nemocnice. „Každý občan ví, že nikdo nemůže být hospitalizován proti své vůli,“ sdělil Mynář s tím, že prezident byl hospitalizován plánovaně po dohodě s jeho ošetřujícím lékařem.Mynář se během své tiskové konference dotkl i předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten se prý snaží na situaci okolo prezidenta Zemana zviditelnit.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

