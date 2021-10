https://cz.sputniknews.com/20211019/ukrajinsky-prezident-zelenskyj-priznal-nesmyslnost-otazek-o-vstupu-ukrajiny-do-eu-16217679.html

Ukrajinský prezident Zelenskyj přiznal nesmyslnost otázek o vstupu Ukrajiny do EU

Ukrajinský prezident Zelenskyj přiznal nesmyslnost otázek o vstupu Ukrajiny do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že nevidí smysl v tom, aby zadával vedení Evropské unie otázky o členství Ukrajiny v EU. 19.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-19T11:02+0200

2021-10-19T11:02+0200

2021-10-19T11:02+0200

svět

ukrajina

volodymyr zelenskyj

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/613/77/6137795_0:56:3001:1744_1920x0_80_0_0_34f6d1ce5e8adab2936aea645261af7c.jpg

Podle tvrzení ukrajinského prezidenta, pokud by členství v EU záviselo na Bruselu, Ukrajina by v Evropské unii „byla již včera“. Problém podle Zelenského spočívá na úrovni jednotlivých států EU. „Když jste jeden na jednoho, říkají, že jsou pro, ale existují otázky s nějakou jinou zemí,“ dodal.Ukrajinský lídr také připomněl, že Kyjev nadále pracuje na deklaracích se členy EU, aby chápal, kdo je určitě připraven podpořit přijetí Ukrajiny do Evropské unie. „Čtyři státy to již podepsaly, tři nyní já podepíšu. To je sedm, celkově je 27 (států),“ uvedl Zelenskyj.Polské sankce proti RuskuPolský institut pro mezinárodní výzkumy navrhl Evropské unii zavést proti Rusku nové sankce kvůli jeho „agresivní politice“.„Ve světle agresivních kroků Ruska zaměřených jak proti členským zemím Evropské unie, tak i sousedním územím, musí EU vypracovat varianty odvetných opatření v případě dalších nepřátelských akcí ruských úřadů,“ uvádí se v bulletinu institutu.Jak podotýká institut, těmi nejúčinnějšími by mohla být omezení v bankovní a energetické sféře.Kromě toho v Polsku doporučují zesílit podporu občanské společnosti v Rusku pomocí sociálních sítí a diplomatických kanálů. Organizace navrhuje také EU, aby subvencovala ruská média a nevládní organizace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211018/nekteri-spojenci-usa-jsou-znepokojeni-jejich-zahranicni-politikou-16207343.html

https://cz.sputniknews.com/20211016/v-polsku-chteji-zavest-nove-sankce-proti-rusku-16187863.html

Karel Adam "Prezident Zelenský je ostudou židovského národa", prohlásil Jákob Kedmi, bývalý šéf zpravodajské služby Izraele. 3

wwwbuerger.. Já, postižený nedostatečností mozkových chlopní po vážném poranění meziušního prostoru autonehodou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin, nebo pod matematickými symboly, nebo jako ALIEN, mám ve věci jasno: Poláci se vycukají a budou si škodit vlastním vojenskopolitickým vycukáváním se. Po zimě budou donuceni k jinému přístupu vůči RF. Žaloby jim nepomohou. Co kdyby každá česká rodina měla za povinnost přijmou jednoho promrzlého Poláka ? A teď už musím končit. sám mám doma dva Poláky v tangách. 1

3

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, volodymyr zelenskyj, evropská unie (eu)